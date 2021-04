Hay algunos colores de cabello que nunca pasan de moda, como el colorado o el rubio, pero hace años es cada vez más común ver cabezas con distintos colores, no solo en las generaciones más jóvenes.

Teñirse requiere de un cuidado mayor, ya que la mayoría de los denominados “colores fantasía” perduran como mucho un mes antes de comenzar a lavarse, por lo que la elección del producto es fundamental, para no dañar el cabello ni el cuero cabelludo, manteniendo un pelo sano, radiante y colorido.

En ese contexto nace Hijas de Gea, un emprendimiento integrado por Lucas Murciano, Fernanda Castillo y Paula Correa, quienes además de trabajar juntos son amigos. “Hace más de 10 años Fernanda comenzó a realizar tinturas para uso personal. Siempre estuvo la idea de abrir la oferta y durante una tarde decidimos comenzar a ofrecer los productos al público sanjuanino”, comentan desde el emprendimiento.

Los tintes son elaborados por Hijas de manera natural, desde la elección del pigmento hasta las pruebas de color. Cada paso de la elaboración ha sido sumamente cuidadoso para generar un producto de excelente calidad y durabilidad, ofreciendo un producto vegano, libre de crueldad animal, de amoniaco e hiperpigmentadas.

Según el color, algunos pueden llegar a perdurar hasta 3 semanas antes de comenzar a lavarse, e incluso lo que sobra del producto puede volver a utilizarse para corrección de color, ya que no utilizan oxidante ni otro elemento que pueda alterar su durabilidad.

El emprendimiento ofrece nueve colores en presentaciones de 125cc y 250 cc: amarillo, naranja, rosado, fucsia, rojo, violeta, turquesa, azul y verde. Los más solicitados son rojo, fucsia y violeta, no solo por clientes jóvenes, sino también por personas mayores. “Cada vez son más las personas que se animan, y no solo mujeres. Eso nos encanta, porque se rompen muchos prejuicios con relación a los colores en el cabello y la edad. No hay edad para nada, mucho menos para que los colores den alegría a nuestras vidas”.

Emprender en pandemia

Desde Hijas de Gea expresan que es complicado sostener el emprendimiento en pandemia, sobre todo cuando hay en claro metas que se desean alcanzar y por distintos factores estas se ven lejanas. “La autogestión tiene cosas muy lindas y realidades duras. Lo principal es renovarse y mirar siempre para adelante”, manifiestan.

Teniendo en cuenta esto, y mirando hacia el futuro, Hijas de Gea buscará incorporar más productos de elaboración propia, para diversificar la oferta, siempre con un perfil natural y amigable con el medio ambiente, para ofrecer al público sanjuanino un producto auténtico, local y de excelente calidad.

Contacto:

Instagram y Facebook: @hijasdegea