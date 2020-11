El mate sin duda es el mejor compañero del ser humano. No solo es una infusión, sino que es un gestor de momentos, pero a veces, por desconocimiento, no elegimos una buena yerba o pasamos por alto que el disfrute puede ser mayor.

Mariana Herrera, abogada y sommelier, durante el principio de la pandemia descubrió una nueva pasión en su vida: el mate, de quien habla con un entusiasmo genuino y contagioso.

A raíz de ello comenzó a indagar sobre el tema y decidió traer desde Misiones yerbas orgánicas. Fue así que nació “Toma mate y relajate”.

Las marcas que trabaja son Mate & Co (Blends de yerba mate orgánica con especias, frutas, hierbas y flores), Mathienzo (sin tacc, bajo contenido de polvo y 2 años de estacionalidad), Fronteras (blends de yerba orgánica que combina cítricos, yuyos o su versión original) y Origen (de sabor intenso, con tonos ahumados y leve amargor).

Además, ofrece topping para agregar al mate y disfrutar del mismo de una manera única, siempre priorizando lo natural. Por ejemplo, se puede encontrar el Vainilla Chia (con pimienta negra, pimienta rosa, vainilla, canela, jengibre y clavo de olor), Red Love (hibiscus, rosa mosqueta, arándanos, té rojo y pétalos de rosas), entre otros.

Pero su emprendimiento no llega hasta ahí, ya que brinda otras opciones atractivas, como lo son “Mi primer mate”, que consta de un kit de mate de silicona, con bombilla y yerba orgánica con coco y cascarilla de cacao, ideal para aquellos que se inician en el camino del mate.

También yerba mate en saquitos de distintas variedades, perfectos para disfrutar en taza tanto caliente como frío, mates de cerámica pintados a mano con diseños exclusivos y de acero inoxidable, con el logo del emprendimiento.

Pero ahí no termina todo, ya que Mariana adora poder compartir los conocimientos que está adquiriendo sobre el mate, por lo que ofrece asesoramiento cuando un cliente no sabe que yerba elegir. Además comparte sus conocimientos en sommelier para compatir publicaciones realcionadas a diversos temas, como maridaje o cómo cebar un buen mate en su página y espera, el día de mañana, poder tener un local, en donde no solo ofrecerá los productos que trae desde Misiones, sino kits para poder regalar y regalarse.

El mate no solo es una infusión o “brebaje” con yerba, es un compañero de vida que hace que todo sea mucho más ameno, y disfrutar de otros sabores es una experiencia inigualable que despierta todos los sentidos. Solo hay que animarse a salir de las yerbas tradicionales para jugar con distintos sabores e ingresar a un mundo que ofrece un disfrute asegurado.

Colaboración:

Mariana Herrera, Sommelier. Instagram: @toma_mateyrelajate