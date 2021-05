El street style nos da esta propuesta para estar vestidas el día entero de un modo chic. La paleta de colores de la temporada son los marrones, nude, off-white y beige, en colores plenos. Esto no quiere decir que los colores más vibrantes y llamativos no vayan a estar presentes.



Los estrella del otoño - invierno son los pantalones anchos, aunque no podemos dejar de mencionar las las bermudas y short más largos y combinadas con botas de caña alta y bien anchas, completan el look ideal. Además, para que no pases frío, encontraras una línea completa en tejidos para mujer, dándole toques modernos y originales a lo clásico. Cardigans gruesos con cierre o botones, sweaters de cuello redondo, asimétricos, con mangas acampanadas también.

Jean wide $3.100

Sweater en lana $3.600

Borcego de cuero $12.000





Bermuda de cuero $3.400

Sweater lana $3.600

Botas en gamuza $8.000

Bolso de Cuero $9.500





Top lanilla $1.400

Jean Mom $2.300

Saco con detalle de botones corazón $8.000

Zapatillas de lona $3.800

Bolso de cuero blanco $9.500

Sweater de lana $3.600

Jean $3.100

Sweater de lana $3.600

Pantalón de cuero $ 4.000

Abrigos: Las opciones para el frío son variadas y encontrás desde camperas puff, trench, tapados de paño y de lana que van desde los $6.000

El Dato:

MUSAS

@musas_ok

Libertador 1813 (o), frente a Patio Alvear

De lunes a sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 20hs