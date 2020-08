Valle Fértil es un bellísimo paraje tapizado por una abundante y variada vegetación, se caracteriza por su paisaje serrano con gran cantidad de cactus y su tranquila ciudad erigida al pie de las sierras. Su variada y extensa geografía y su agradable clima permiten la realización de actividades de aventura durante todo el año, como trekking, mountain bike, cabalgatas, etc. Cuenta, además, con una variada oferta de establecimientos gastronómicos con comidas típicas de la región como desayunos caseros con semitas con chicharrón, dulces de alcayota, de membrillo, dulce de leche de cabra o quesos caseros de cabra; o bien almuerzos que pueden incluir empanadas sanjuaninas caseras, chivito a la parrilla con pan casero y los mejores vinos sanjuaninos. Dentro de sus atractivos turísticos más importantes encontramos el Dique San Agustín, Museo Piedras del Mundo y Las Tumanas. Pero sin lugar a dudas, el principal atractivo de este lugar es el Valle de la Luna, siendo la Villa San Agustín el lugar más apropiado para emprender la visita al Parque Provincial Ischigualasto, ya que cuenta con pensiones, camping, servicios y estación de servicio. Si tenés pensado viajar al valle no podés dejar de visitar estos hermosos lugares:

Dique San Agustín

Ubicado a 7 cuadras de la plaza principal ofrece, en sus pacíficas aguas, un lugar ideal para la pesca del pejerrey. Su belleza puede ser apreciada en su totalidad desde el mirador de la Hostería Valle Fértil, construida sobre una loma a orillas del dique. Además puede realizarse en torno al dique, el denominado "Trekking del Perilago' que consiste en una caminata de aproximadamente 2 horas con varias paradas técnicas para observación de flora y fauna.

La Majadita

Es un pequeño pueblo que se encuentra a 7km de Villa San Agustín, en medio de las sierras y junto al río. Debido a la lejanía con la ciudad y al hermoso paisaje que la rodea, es un lugar ideal para descansar conectado directamente con la naturaleza. Al recorrer sus callejones, caminar junto al río y trepar las laderas de los cerros se descubre el atractivo encanto de esta comarca. Para llegar a La Majadita hay que atravesar unas 13 veces el Río Valle Fértil, bordeando las sierras. La localidad brinda diferentes modalidades de hospedaje: complejos de cabañas, lugares para acampar y un hotel de campo con todas las comodidades y restaurante típico donde pueden degustarse exquisitos platos regionales. En La Majadita se realiza el Festival Provincial del Chivo, que atrae a más de 2.500 personas por año que se acercan a degustar los exquisitos chivos al vino y a la parrilla que se preparan para la ocasión, acompañados de empanadas y disfrutando de importantes números artísticos.

Las Tumanas

Resulta un lugar con un paisaje encantador y sitios dignos de ser visitados y apreciados, como lo son: Las Ruinas Jesuíticas de la Estancia Las Tumanas, Los Morteros de la Finca Fátima, Los Olivos Históricos de La Mesada y observar el Vuelo de los Cóndores. Es la única zona en San Juan donde prosperan los quebrachos colorados que alcanzan grandes alturas. Donde el río cruza la ruta 510 es un agradable lugar para acampar, con pequeñas playas y prados que permiten disfrutar.

Usno

Junto a Astica y La Mesada, Usno fue un antiguo asentamiento indígena, podemos encontrar uno de los más importantes circuitos de la zona a nivel arqueológico. Se trata de un sendero de aproximadamente 200 m. ubicado frente al cementerio municipal, donde podremos apreciar bloques de piedra con inscripciones de arte rupestre de hace más de 500 años. Este lugar se conoce como "Mesilla Ritual' y es un circuito que está co-organizado por las comunidades aborígenes del lugar.

Museo Piedras del Mundo

Se encuentra también en la localidad de Usno, fue creado en 1989 y tiene 3 salas:

La primera tiene piedras de todas partes del mundo entre las que se destacan algunas como: rodocrosita, esmeralda, asbesto, ópalo, ágata, rubí, ojo de tigre, serpierita, circón, hidrolito (con agua dentro), etc. En esta sala también se exhiben fósiles que han dejado su marca en las piedras, meteoritos, material volcánico, etc.

La Sala II tiene una sección de hallazgos arqueológicos y otra de artrópodos, encontrados en excavaciones realizadas en el predio del museo, como langostas, arañas pollito, escorpiones y mariposas de gran tamaño.

Finalmente, la Sala III tiene una clasificación de plantas, aves, reptiles y mamíferos que pueden encontrarse en Valle Fértil.





Datos útiles:

La ciudad de Valle Fértil se encuentra a 252 kilómetros de la ciudad de San Juan. Se puede llegar en vehículo particular, desde la ciudad de San Juan, saliendo por Ruta Nacional Nº 20 que luego empalma con RN 141 y finalmente tomando RN 510.





Para tener en cuenta:

Sobre Ruta 510, unos 15 km luego de pasar Marayes, hay un tramo en el que comienzan una serie de badenes que se encuentran muy seguidos uno después del otro y son muy pronunciados, por lo cual es muy recomendable disminuir la velocidad para evitar accidentes. Manejar con cierta precaución ya que, durante casi todo el trayecto, puede encontrarse con animales sueltos en la ruta, sobre todo cabras y, en menor medida, caballos y vacas.

Una realidad que afecta a las Agencias de Viajes y Turismo

>> Sin ventas y con futuro incierto

Gustavo Hani, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), realizó un relevamiento de la situación actual de las agencias de viajes y por supuesto "es bastante preocupante'. Las agencias de turismo viven de la planificación y al no saber cuándo terminará esto, cuándo se reactivará el sector, está generando una alta preocupación". y así lo muestran varias empresas sanjuaninas que se replantean la forma de subsistir en medio de la pandemia, Mario Vatteroni propietario de Turismo Vittorio desde hace 45 años, nos adelantó: "La situación es más que crítica, sostener la agencia, no hay ningún tipo de facturación, los viajes vendidos con anticipación a la cuarentena del Covid - 19, están, pero tendremos que ser pacientes con el virus y esperar a que se normalice la situación. A todos aquellos que invirtieron en viajes deseo trasmitirles que su viaje está, pero será cuando el mundo lo decida. Además, una vez que se termine la cuarentena no significa que abrimos las puertas y empezamos a vender. Y, detalla con lo que se van a enfrentar en el día después, no podemos vender a futuro porque no sabemos cuándo se van a abrir las fronteras y cómo se van a comportar los destinos. La realidad es que hoy no le vendes un viaje a Europa a nadie. Como si fuera poco es imposible pensar que el sector de las agencias se sostenga con el turismo interno, no hay manera, casi el 80% de nuestras agencias son emisivas o receptivas de turistas de afuera, que no van a venir al país si las fronteras están cerradas, explicó.