"Hace 6 años elegí está hermosa tarea, soy profesora de Educación Especial, en principio fue por iniciarme en el sistema y luego por elección. Día a día me gustó más el trabajo de acompañar a cada uno de mis alumnos. Ser docente DAI, hace referencia al apoyo a la inclusión. Apoyo, palabra que describe la relación entre DAI y el/la docente de grado, ayudarse mutuamente, buscar estrategias y medios para acompañar, sostener y acercar los contenidos a cada niño que lo requiera. Es mediar, crear puentes y lazos entre el niño y su alrededor.



Las exigencias que implica es que en ocasiones el rol docente debe enfrentar ciertas situaciones para sostener y acompañar. Siempre se deben acordar ajustes en las planificaciones que el docente elabora, buscar las metodologías y estrategias adecuadas para el logro del alumno.



No pertenezco a ninguna institución, los papás realizan la gestión necesaria a través de su obra social pertinente para requerir mi labor.



Sin embargo, hace un par de años hasta la actualidad decidí desempeñarme en la escuela Ciudad del Sol, lugar donde se me permite crecer y formarme continuamente con respecto a la Inclusión. Todo los establecimientos deben abrir sus puertas a la inclusión y brindar las herramientas necesarias para llevar a cabo está tarea.



Debo decir que tengo la fortuna de asistir a una escuela que no solo aloja al alumno sino también a "los docentes de Apoyo a la inclusión", no como alguien que viene de afuera como un extraño a observar y juzgar sino como alguien que va a sumar y apoyar no solo al alumno en cuestión sino al grupo. Sin embargo, lamentablemente está es solo mí experiencia y no la de todos.



Mi función dentro del aula es acompañar al alumno/a,observar, mediar entre él y la docente siempre que se requiera. Cada niño es diferente y tiene necesidades particulares, mí deber es estar atenta a ellas y transmitir al docente para que ella pueda intervenir. El vínculo que debe reinar con el niño/ña es de confianza, amor y respeto. Para lograr esto además, debe existir una comunicación beneficiosa con la familia del alumno/a que ayudas. Trabajar la confianza, diálogo y vínculo es fundamental ya que estos son pilares para toda buena relación.

de todo esto salen los buenos resultados, que es brindar herramientas al alumno para desenvolverse de la manera más autónoma posible, promover la confianza para que él pueda ir cumpliendo cada objetivo propuesto y acompañarlo en sus tareas sin invadirlo.



Las experiencias que vivo con dos alumnos de tercer grado de la escuela Ciudad del Sol, son gratificantes desde todo punto de vista, supongo que cada docente DAI debe atesorar anécdotas vividas con sus alumnos y que todas cautivan el corazón aunque hayan costado o sean duras. Un 25 de mayo fue el regalo más preciado como docente de apoyo, un acto muy especial para mí porque les tocaba a los alumnos de tercer grado realizarlo. y, en ese grado hago mi trabajo uno a la mañana con un varón y otro a la tarde con una nena. Ese día todo se presentaba como muy difícil para que los chicos salieran en dicho acto, ya que no mostraban interés en participar porque les demandaba ciertas exigencias en cometidos que cumplir. Esto nos generaba mucha intriga a las docentes si lo iban a lograr. Con respecto al varón, llegó muy bonito al acto, aguantó la parte formal y para el cierre de una obrita que habían preparado con sus compañeros, él tenía que decir las frases finales. Pensábamos que no lo haría, pero nos deslumbró porque se paro, buscó la mirada de su mamá, y lo dijo sin problema. Obviamente muy emocionado y rompió en un llanto pero de emoción y logro. Esto nos toco a todos los docentes y ver a su mamá en el mismo estado, fue una de las cosas más lindas que viví. Luego, a la tarde me tocaba el acto con mi alumna Valentina, ella tiene momentos en que se enoja y no quiere saber nada. En el acto pasó algo parecido que en el turno mañana, ella no quería salir, y cuando llegó el momento de bailar, ella tomó una empanada y se puso a bailar comiendo con una felicidad enorme. Fue algo hermoso porque ella viene de un año complicado en salud y verla disfrutar e irradiar esa alegría fue divino. Un acto que nunca voy a olvidar, emotivo y graciosos a la vez.



Sin dudas es hermoso ver los frutos de un trabajo en conjunto, ya que en este no solo intervengo yo sino los diferentes miembros de la institución,docentes directivos, equipo de apoya a la inclusión, etc. Ver el paso a paso y ser guía de cada proceso es sin duda una de la tareas más lindas y observar los resultados es gratificante y motivo por el cual sigo eligiendo está profesión.