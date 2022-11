Daniela representa la superación, la excelencia y el tesón por el trabajo. Es sanjuanina y ama su provincia, con un fuerte arraigo y deseos de no dejarla. Estudió la Licenciatura Astronomía en la UNSJ, se recibió en el 2017. Inmediatamente comenzó a dictar clases de física en la facultad porque le gusta tener contacto con los alumnos y también empezó el doctorado bajo una beca del Conicet. Es casada con un astrónomo y tiene una hija de dos años. La pregunta que todos se hacen es ¿cómo elegiste esa carrera? Y, Daniela comienza a contar: "La astronomía fue algo que siempre me llamó la atención, mirar el cielo, preguntarme por qué brillan las estrellas, entre otros cuestionamientos. Pero cuando me llegó el momento de decidirme, tuve miedo. Luego arremetí porque la verdad que esto es lo mío. Es una ciencia muy dura, no es para cualquiera, tan es así que ingresan entre 10 a 20 alumnos por año y sólo se reciben 1 o 2 por año.



Como alumna he participado de muchos congresos en Argentina y una vez que me recibí participé de un Congreso Internacional que se realiza todos los años en Córdoba, donde obtuve un premio al trabajo que presenté, "Las 607 galaxias que habíamos descubierto en ese momento". Luego vinieron otros congresos en Escocia, Edimburgo y posteriormente todo fue virtual.



"La beca del Conicet se la otorgan a quienes poseen un buen promedio, rendimiento académico, por el plan de tesis y quiénes son los directores que guiarán, cada factor suma un puntaje en cada ítem y esto es lo que hace al otorgamiento. A mí me lo dieron en el año 2017 con una duración de cinco años, pero por pandemia se ha extendido un año más. Mi tesis doctoral ya está lista, sólo me resta hacer el paper".



"Mi idea es quedarme en San Juan, amo mi provincia, incluso en el año 2018 me fui a hacer una pasantía durante tres meses a Inglaterra, pero era sólo ir con fecha de vencimiento. Esa pasantía de Inglaterra surgió a partir de un contacto que hice en el congreso el año anterior, nos conocimos y le interesó bastante mi trabajo. Esta experiencia me sirvió para formarme un poco más en el proceso de imágenes, me marcó de una manera positiva porque pude crecer bastante. De lo vivido y trabajado allí rescato mucho la manera en que trabajan los ingleses, la buena predisposición que tuvieron hacia mí y la manera de enseñar. Ahora, en cuanto al nivel académico y conocimientos recibidos en San Juan no estamos distantes, siento un orgullo enorme de ver que estamos a un nivel internacional muy óptimo, es lo que pude comprobar.



"Nueva estructura extragaláctica ocultada por la Vía Láctea"



Ese es el título de su investigación, por ello la licenciada explica: "Nuestra galaxia de estudio está posicionada en el Centro Cívico, nosotros estamos parados en uno de los extremos, precisamente en la parte norte y observamos en dirección hacia el Teatro del Bicentenario. ¿Qué sucede? Que todo el material que hay en la Vía Láctea va estar representado por la gente, por los edificios y otras interferencias. Esto no nos permite mirar bien por todos los obstáculos, objetos y elementos que hay en dirección al teatro. Por lo tanto, miramos en otras longitudes de onda, con otro tipo de energía, en otra radiación, que es la infrarroja y es así como pudimos ver muchas galaxias adentro del Centro Cívico y poder observar el Teatro del Bicentenario. Esto fue el trabajo, el tema es que nos hemos encontrado con muchas galaxias, llamadas cúmulos de galaxias, siendo muy importante porque esa zona del cielo está poco estudiada por todos los obstáculos o material que interfiere para observar. Esto es parte de mi tesis doctoral, es la investigación de relevancia mundial que se publicó en la prestigiosa revista 'Astronomy and Astrophysics', de la cual me siento orgullosa. Aclaro un poco esto de las publicaciones, por qué son relevantes. Las revistas son de Astronomía Internacionales con referato, quiere decir con un arbitraje de calidad y otras especificaciones científicas. Mi publicación es en una revista que está posicionada entre las 10 primeras, por eso es destacable mi trabajo.



Para el doctorado tengo que recibirme antes de julio del 2023, ahí se me termina la beca del Conicet. Sólo me falta escribir la tesis, el trabajo ya está aprobado y publicado, sólo falta el paper en inglés, donde se dan los mínimos detalles, es lo que me falta. Vamos a seguir con ese proyecto, investigando regiones que están aledañas al lugar, literalmente el lugar es el indicado, pero sólo se visualiza con infrarrojo.



Mi grupo de trabajo está formado por mi directora que es la Dra. Giorgina Coldwell, mi codirectora Dra. Sol Alonso, la Dra. Fernanda Duplancic y yo formamos el gabinete de Astronomía Extragaláctica, además está el Dr. Gabriel Ferrero, de La Plata, el Dr. Rogerio Riffel, de Brasil, y el Dr. Dante Minniti, de Chile.

San Juan y la astronomía

"Nuestra provincia está bien posicionada, si bien hay muchos grupos de astronomía, es decir varias ramas, la mayoría tiene bastantes publicaciones importantes. Además, están en constante crecimiento, sólo falta algo más de difusión, de comunicación. En mi grupo de trabajo siempre hemos tenido como caminos paralelos entre la divulgación astronómica y lo que es la ciencia. En el año 2019 que fue el eclipse, los astrónomos sanjuaninos nos encargamos de la formación de los maestros, dar charlas, visitamos las escuelas, fue un trabajo bastante arduo pero muy lindo, salir de las salas de estudio propio. Por ahí si cada uno se encargara de difundir un poco más lo que hace dentro de la oficina, estaría mejor".



Por otro lado, San Juan posee dos observatorios: "El Casleo", que es un observatorio de servicio y el observatorio astronómico "Felix Aguilar", que tiene sede en Chimbas y una estación de altura que tiene sede en Barreal al lado del Casleo. "Estos observatorios a lo largo de la carrera los he visitado muchas veces, hemos realizado prácticas, incluso en la estación de altura Cesco tuve una ayudantía siendo alumna, participé en algunos proyectos de investigación en la parte de astronometría. Estos observatorios son lindos porque se puede visitar y conocer las actividades que se llevan a cabo. Además, posee trabajos de gran envergadura con convenios internacionales y actualmente hay algunos vigentes, entonces uno puede acercarse, simplemente hay que buscar los horarios de atención, hay de mañana, tarde y noche. Incluso en la noche se pueden hacer algunas observaciones con un telescopio para los turistas".



"Actualmente soy docente de la facultad, tengo 10 horas en el área de física y continuaré con la investigación ya que me gusta mucho. Una vez recibida de doctora, pido una beca posdoctoral que dura tres años para seguir investigando y una vez finalizado eso recién puedo pedir el ingreso a carrera siendo un trabajo más estable, sería como entrar a planta permanente, ya que con lo otro no tenemos aportes, sólo son becas. Es muy largo, por eso nos acompañanos con pocas horas de docencia, para tener algo de aportes, porque son 13 años de estudios permanentes. La investigación lleva 40 horas semanales, un trabajo full time, siendo lo positivo que los horarios lo manejamos nosotros".

Por: María Inés Montes

Fotos: Colaboración de Daniela