Entre los muchos tratamientos de belleza que se hacen las mujeres hoy tanto en su rostro como en su cuerpo, hay dos de ellos que parecen producir magia en el rostro, así lo afirma Coyi Aguiar de Casapuebla Spa. Entre los trucos de belleza de hoy en día, la forma, longitud y densidad de las pestañas cobran especial importancia para las mujeres. El lifting de pestañas, con un efecto duradero, permite olvidar las molestas pestañas postizas o de alargamiento de pestañas. Además del perfilado de cejas, que de acuerdo a tu rostro le das forma a tus cejas y con estos dos toques, puedes cambiar la expresión de tu mirada.

El lifting de pestañas

Es uno de los tratamientos estéticos más demandados en la actualidad. Con un efecto duradero, asegura resultados y permite olvidar las molestas pestañas postizas y estar dependiendo del rímel. Este tratamiento da expresión a la mirada, especialmente en aquellas personas que acuden con unas pestañas cortas y con poca densidad.



¿En qué consiste el lifting de pestañas?



Es un tratamiento indoloro y que supone un ahorro de tiempo y dinero, ya que es más económico que la aplicación de pestañas sueltas. Aunque es similar al de la permanente de pestañas, al erguirse las pestañas desde la base, éstas parecerán mucho más largas. Además, el lifting consigue que las pestañas se alisen, se estiren y se levanten con mucha suavidad. Es una solución rápida que reemplaza la búsqueda de la máscara de pestañas perfecta y te ayuda a obtener la largura y el volumen deseados. Es ideal para elevar y acentuar la curvatura de las pestañas de manera natural, proporcionando una mirada más sensual y sofisticada. Consiste en colocar un producto específico con tinte de calidad, para levantar las pestañas como si tuvieran rímel, al levantar y alargar el pelo se agranda el ojo y cambia la mirada, aclara Coyi Aguiar, dueña de Casapuebla Spa. En las siguientes 48 horas se recomienda no mojar ni humedecer la zona ni utilizar productos oleosos. La duración de esto es de dos meses aproximadamente y agrega que depende mucho del crecimiento de las pestañas hacia donde van - para arriba o abajo, si es pelo finito o grueso - , se trata de un tratamiento más económico que las técnicas habituales. Además, el lifting de pestañas no necesita ni rulo ni pegamento para conseguir el efecto lifting, por lo que no agrede las pestañas y permite lucir un rizado natural durante sesenta días. El costo de este tratamiento es de $800.



Perfilado de cejas



Las cejas son un rasgo fundamental de tu rostro. Enmarcan las facciones que más te gustan e iluminan tu mirada según el estilo que elijas llevar. Con el paso del tiempo la manera de modelarlas y las técnicas para lograrlo fueron evolucionando. Pasamos de la cera a la famosa pinza pero hoy en día el perfilado de las cejas es una opción genial para probar. Coyi explica ¿qué es el perfilado de cejas? Es una técnica que lleva a cabo una profesional para delinear las mismas de una manera que resalte tus mejores rasgos. Para llevar esta tarea a cabo se vale de una pinza, tijera y cepillo. Unos de los errores más frecuentes es que muchas mujeres quieren las cejas de tal o cual celebrities y eso no es posible porque depende del formato de cara y de cuan tupidas sean tus cejas. Otro error es que muchas tienen cejas finitas y creen que el perfilado les dará aumento, esto no es así, para ello debes recurrir al tatuaje.



Por eso la idea es que encuentres un estilo que te quede bien y mantenerlo a lo largo del tiempo. El estilista puede intentar darle una forma determinada a tu ceja tratando de mantener un grosor y la famosa curva que tiene de la mejor manera posible, pero la ceja ideal no existe. La idea no es vender fórmulas mágicas. Por eso, para la gente que se encarga de esto el ideal se alcanza cuando se respeta la naturalidad de tu ceja y se la modela a partir de tus facciones. El tiempo ideal para volver a visitar a tu perfilador se estima en 21 días. Por supuesto que esto no se tiene que cumplir a rajatabla, pero es una opción para no tener que volver a hacer todo el trabajo otra vez. Lo que se aconseja es tener una charla con la esteticista para contarle que deseas y la profesional pueda darte opciones. Una vez que procedan a hacerlo, con la pinza, cepillo y un calibre para medir bien tus cejas, el profesional va a delinearlas de la mejor manera posible para tu rostro.



Muchas personas además de delinearse se maquillan sus cejas. Lo creas a no, hoy en día las cejas son un accesorio más para lucir. En este caso, la clave de esta opción está en elegir la tonalidad correcta: debe ser del color más parecido a tu ceja para que no quede extremadamente claro ni oscuro. Por ejemplo, las personas rubias pueden optar por un tono más oscuro que su pelo para que se vea la definición del perfilado, y las morochas un tono más claro para endulzar la mirada. El costo es de $500.



Extensión de pestañas



Las extensiones de pestañas son furor en todas partes. Se trata de un procedimiento por el cual se colocan pelitos extras en las pestañas naturales para alargarlas y darles más volumen. Las vemos en las modelos, las actrices y las influencers. Se colocan pelo por pelo y tienen una duración de tres a cuatro semanas. Son semipermanentes y se puede elegir a gusto la cantidad y la forma en la que se aplican. Las extensiones de pestañas se aplican sobre la pestaña natural con un pegamento especial y el cabello que se usa es sintético, hecho a base de un material como la seda. Una vez aplicadas, hay que mantenerlas alejadas del agua, no refregar los ojos y evitar aplicar desmaquillantes o cremas. Tampoco se recomienda usar máscara de pestañas, ya que el fin de la extensión es justamente dar volumen, alargarlas y que tengan el mismo aspecto que cuando se usa máscara. El costo es de $1.600. ¿Conocías todos estos datos? Son una opción muy buena para que tu rostro luzca distinto.





