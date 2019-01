La mariposa es de habito nocturno y sus adultos se posan sobre los frutos.

En América del Sur no existen muchos estudios que investiguen si los noctuídeos adultos (muchas especies) son responsables de la perforación de frutos cultivados.Algunas especies, conocidas como mariposas perforadoras de frutas, presentan espirotromas adaptadas para perforar la cáscara (primarias) o sólo la pulpa (secundaria) de frutos para alimentarse, causando daños en huertos, mientras que en otras ese órgano se utiliza para obtener néctar y / o cualquier tipo de materia orgánica disponible en estado líquido.





En los últimos días de diciembre el director boliviano del Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez, informó que esa institución declaró alerta fitosanitaria en los municipios de Tarija y Santa Cruz por la propagación de la plaga de la mariposa nocturna, que afecta plantaciones de los frutos que son comercializados en el mercado interno.



"Se declara estado de emergencia fitosanitaria en el departamento de Santa Cruz, específicamente en los municipios Vallegrande, Quirusillas Comarapa, Moro Moro, El Trigal y Samaipata, y en el departamento de Tarija, debido a la presencia de una plaga que está atacando frutos, propiamente dicho es la mariposa nocturna, de nombre científico Achaea ablunaris", informó en una conferencia de prensa.



Explicó que la alerta permite la conformación de los comités de emergencia que actuaron de forma inmediata para controlar a la plaga y evitar su dispersión a otras áreas productivas.



Según Suárez, la mariposa nocturna fue detectada en 2016 por primera vez en Bolivia, en una mínima cantidad y fue controlada, sin embargo, debido al cambio climático se ha dispersado a plantaciones de durazno, ciruelo y uva.



Agregó que la zona más dañada es Padcaya, de Tarija, con una afectación del 80% de los cultivos.



En Santa Cruz se tiene el registro de 160 productores afectados, 50 en Quirusillas, 30 en Vallegrande y 80 en Samaipata, detalló.

Alerta en 2017

El diciembre del 2017 el periodista Daniel Rivera del díario El País publicó una nota diciendo que el Senasag alertó sobre la aparición de una plaga que afecta al durazno y la uva y explicó que de momento se realizan las pruebas de laboratorio, conforme a los resultados se ejercerá el control y eliminación de la misma.



La nota hace referencia a que "esta institución recibió la denuncia de un productor de la comunidad de La Merced del Municipio de Padcaya sobre esta situación. Si bien, se tiene presencia de esta plaga en un solo lugar, existe el riesgo que se expanda a otras jurisdicciones con mayor producción de estas frutas".



"El jefe distrital interino de la Senasag en Tarija, Never Mejía, sostuvo que ante la denuncia recibida por técnicos de su institución acudieron al lugar, hicieron la toma de muestras para enviarlas al laboratorio. Todavía se esperan los resultados".



Hace un año la información que se tenía es que se trata de una polilla nocturna, pero por las características que presenta se descartó que sea la Lobesia botrana. En ese sentido, se quiere saber si es una nueva plaga o una que ya se tenía en el territorio nacional.



"Queremos saber si esta polilla ya vivía en nuestro medio y que por algunas cuestiones climáticas logró emerger con mayor énfasis, o si se trata de una cuarentenaria; que no estuvo en Bolivia pero que ingresan de países vecinos y encuentran el hábitat adecuado para sobrevivir, lo que hace que se puedan establecer en algunos lugares", comentó el funcionario.



Mejía manifestó que una vez identificada la especie de plaga se tomarán las medidas para evitar que ingrese al valle central de Tarija, donde hay mayor producción de uva. "Hacer el control implicará la eliminación de la polilla para que no cause daño a las frutas y por ende no afecte económicamente a los productores", precisó.



Por su parte, el ejecutivo de la Central de Campesinos del Municipio de Padcaya, Antonio Montero, manifestó que también quieren saber a la brevedad posible los resultados de laboratorio, con ello sabrán el tipo plaga y determinarán los insecticidas que pueden usar para la eliminación. De lo contrario aplicar uno al azar y sin saber de qué se trata específicamente, no se tendrá la seguridad de que se la elimine.



El dirigente señaló que en su Municipio producen mucho durazno, por lo cual es necesario que la plaga no ingrese a otras comunidades, como es el caso de El Carmen, una zona que no está lejos de La Merced y su mayor producción es de la fruta mencionada.



En cuanto a la vid sostuvo que en la zona solo producen en cantidades menores, solo para consumo familiar y hasta de adorno en las casas, pero la preocupación es que la plaga pueda llegar a zonas donde son potenciales productoras de vid, con sucede en Uriondo.

Última información



El 27 de diciembre del 2018 el citado periodista publica que la plaga de mariposa afecta a cinco frutas y es resistente a químicos.



La plaga de la mariposa nocturna (nombre científico: achaea ablunaris) a la fecha afecta a cinco frutas en Tarija. Asimismo, se sabe que es resistente a los químicos, por lo que en la actualidad se estudia su ciclo de evolución para su exterminio y de esa manera evitar que afecte más cultivos de producción.



Este insecto fue reportado por primera vez el año 2016, según el registro del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Para ese entonces no había la misma cantidad que se tiene en la actualidad. Es por ello que esa instancia también decidió declarar emergencia fitosanitaria.



A la fecha hay cuatro comunidades afectadas en el municipio de Padcaya: La Mamora, Río Negro, La Merced y Cachimayo. Esta última población mencionada fue la primera en reportar la aparición de la mariposa. Entre los frutales afectados está el durazno, ciruelo, uva, higo y manzana. Incluso los productores mencionaron que también el ají es devorado por este insecto.



La jefa distrital del Sensag Tarija, Fátima Pacheco, sostuvo que se hizo el monitoreo en las zonas afectadas. A través del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) se determinó el nombre científico de la mariposa nocturna. También se sabe cuál es el hospedero de ese insecto, pues está al borde del río.



Para iniciar el control primero debe concluir el trabajo de campo, de esa manera verificar qué sustancia química usar y en qué etapa hacer el control. De momento se sabe que esa mariposa, en su etapa de adulta, es resistente a los plaguicidas.



En ese sentido, el director del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), Edwin Fuentes, señaló que están en proceso de determinar el ciclo biológico de la mariposa, luego recién se verá el tratamiento fitosanitario para el control. "Queremos saber en qué fase de sus desarrollo se la puede exterminar, porque en fase adulta es resistentes a los químicos".



El acalde del Municipio de Padcaya, Roger Farfán, explicó que aún no pueden hacer frente a ese insecto porque falta estudiar un poco más a esa mariposa. Una vez que se sepa todos los detalles, se enfocarán en un estudio para el exterminio. Sabe que en Santa Cruz se evalúa el producto que se usará para ello, luego se harán las pruebas necesarias, y si da resultados positivos, se procederá con la eliminación.



Para la autoridad, lo importante es que se dieron pasos importantes, uno de ellos es la articulación de instituciones departamentales y nacionales. A raíz de ello, el Senasag emitió la Resolución Administrativa 151/2018. Eso permitirá a las instituciones de diferentes niveles de Estado insertar recursos para combatir la plaga de mariposas nocturnas.



"Esto debe ser una preocupación de todos, porque imagínense si esta plaga llega a los viñedos grandes que están por el Valle y Cercado, todo se complicaría y las pérdidas de la producción serían mayores", comentó.



Al respecto, Pacheco manifestó que se hizo un monitoreo el viernes 21 de diciembre en los viñedos del Valle Central de Tarija, donde se verificó en una pequeña magnitud la presencia de esta mariposa. Es así que acordaron hacer una actividad similar con el Municipio. "Como la mariposa actúa de noche, la gente no se dio cuenta, pensaban que la afectación tal vez era por otro tipo de plaga", concluyó.



La jefa distrital del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Fátima Pacheco, explicó que a raíz de la resolución emitida por su institución se tomaron las medidas de emergencia. Es así que la anterior semana se conformó el comité de emergencia donde participa la Gobernación a través del Sedag, la Alcaldía, la Subgobernación y los propios productores afectados.

Adulto con alas extendidas.

Adulto con alas plegadas.

Los productores estan preocupados por la uva de su mercado interno.

Bolivia tiene un resurgir de su vitivinicultura en los últimos años. Esta plaga trae preocupación.

Bolivia además tiene un grave problema de ataques de langosta.