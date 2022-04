Cuando baja un poco la temperatura en otoño es la hora perfecta para realizar nuevas plantaciones, bien porque necesites reponer las bajas provocadas por el calor o para ejecutar proyectos de mayor envergadura en el jardín. Durante toda la estación, los árboles, arbustos o plantas herbáceas tendrán todo el tiempo necesario para aclimatarse, antes del letargo invernal.



Aprovecha ahora para pasar a tierra los ejemplares comprados en maceta o con cepellón; mejor momento imposible. Espera, en cambio, para plantar los árboles caducos "a raíz desnuda'; aún no es conveniente su manipulación. Es mejor esperar a que pierdan la hoja y entren en parada vegetativa, al final del otoño o comienzos del invierno.



Una de las cosas que más gusta a los aficionados a la jardinería es hacernos de nuevas adquisiciones para plantar en el jardín. El trance de la plantación es quizás lo que más puede comprometer el futuro de tu planta. Si quieres disfrutarla durante mucho tiempo, empieza haciendo las cosas bien desde el principio, ya que la inversión es costosa. A continuación te doy algunos consejos.

¿Qué plantas pongo?



Si ya has comprado las plantas, no pasa nada. De lo contrario te brindamos algunas recomendaciones:

Valora primero las condiciones que tienes en tu jardín. Si el terreno está orientado a pleno sol no compres plantas de sombra o semisombra, a no ser que tengas árboles frondosos que suavicen las temperaturas. Si en invierno hace mucho frío, compra especies que resistan las heladas. Si no tienes riego automático y no quieres instalarlo, no plantes especies que requieran demasiada agua o estarás cada día con la manguera regando.



Lo que quiero decir, es que no sólo debes tener en cuenta la estética a la hora de escoger tus nuevas plantas, es igualmente importante que valores su idoneidad respecto al lugar que las albergará. Un buen truco es darte una vuelta por el barrio para ver qué plantas tienen tus vecinos. Si hay una constante que se repite quiere decir que esas especies funcionan bien en tu zona. Si quieres ser más original que tus vecinos, pregunta al vendedor o consulta con un profesional antes de plantar especies que no conoces.



Cuándo plantar



La mejor época para plantar es en primavera o en otoño, cuando no hay riesgo de heladas y la temperatura no es sofocante. En estas fechas las plantas se estresan menos por las temperaturas extremas. La evapotranspiración de las plantas no es excesiva y están en pleno desarrollo, por lo que sus raíces agarrarán más fácilmente. Pero, aunque ésta sea la situación ideal, no quiere decir que en plantas con cepellón (que no vienen con la raíz desnuda) no se pueda intentar durante todo el año. El riesgo, en verano, sobre todo, será mayor y tendrás que estar más pendiente de las necesidades de agua de la planta, pero si no puedes esperar unos meses.



Herramientas

Dependiendo del tamaño del agujero que tengas que hacer necesitarás unas herramientas u otras. No son muchas, pero sí muy necesarias. Las herramientas que necesitarás dependerán tanto del tipo de trabajo realizado como de las condiciones. Si el uso va a ser ocasional puedes pedirlas prestadas a un amigo. De todas formas, todas estas herramientas son básicas en jardinería, y si todavía no las tienes, seguramente que en algún momento te harán falta para otras labores. Para plantas de maceta de 1 a 5 l. necesitarás una azada pequeña y una pala de mano. Para agujeros mayores, la azada debería ser más ancha y quizás necesites ya una pala redonda para recoger volúmenes importantes de tierra. Si el suelo está muy duro a la hora de cavar, utilizar un pico; te ayudará a romper el terreno compactado.

¿Cómo plantar?



Debes hacer un agujero generoso. No caves el espacio justo para que quepa la planta, eso no le gustaría. Debe ser profundo para que las raíces puedan desarrollarse. La tierra arcillosa y compactada puede ser como una camisa de fuerza para las raíces de algunas plantas.



Cuando tengas el espacio suficiente añade en el fondo, si tienes, piedra volcánica, grava o similar, para facilitar el drenaje del agua. Los trozos de una maceta o de un ladrillo roto harían la misma función (si no tienes, no pasa nada). Añade algo de sustrato y ve compactando un poco con las manos o la azada. Saca la planta con cuidado de la maceta. Aprieta un poco el plástico con los dedos para soltar el pan de tierra, antes de tirar de la planta.



Presenta la planta para valorar la altura a la que quedará. Piensa que el cepellón debe quedar totalmente cubierto de tierra pero sin tapar demasiado el cuello de la planta. Sigue añadiendo el nuevo sustrato por los lados, con la planta bien centrada, y continúa compactando la tierra hasta terminar de cubrir el cepellón. Cuando acabes, haz una pequeña canaleta alrededor de la planta para retener el agua y riega abundantemente.





* Recupera el color de tu jardín, flores

Hortensias, Pensamientos, Crisantemos, Violeta de los Alpes, Hibisco, Prímulas, Caléndulas, Dalias, Alelí, Hiedras, Conejitos, Ericas y Bulbos, por ejemplo: Narcisos, Fresias, Juncos, Marimonias, Jacintos, etc.



* Arbustos para plantar en otoño

Nandina. Este arbusto es una de las plantas navideñas por excelencia. ...

Photinia. El origen de este arbusto también es asiático y sus colores rojizos cautivan nuestros jardines. ...

Juniperus rastrero: Esta conífera es muy ornamental en los jardines de grandes dimensiones.



* Árboles que se pueden trasplantar en otoño

Árboles ornamentales, árboles frutales, coníferas, arbustos y rosales.