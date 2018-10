Octubre inició con la segunda práctica de laboratorio en la UNSJ de la Tecnicatura en Explosivos y Voladuras y la Tecnicatura Universitaria en Beneficio de Minerales que la casa de altos estudios dicta en su sede Valle Fértil. Se trata de la primera cohorte en el departamento y razón por la cual 19 estudiantes del lugar viajan a San Juan periódicamente para amalgamar sus conocimientos teóricos con los ensayos.

Lo interesante es que mediante estos viajes (el transporte es con el apoyo del municipio), los alumnos de alguna forma se insertan en la dinámica del mundo universitario y por simple que parezca, esto les da un sentido de pertenencia que resulta muy motivador.

“El primer contacto fue de gran impacto, porque la mayoría no conocía la universidad, es así que fueron al Rectorado, desayunan y comen un refrigerio en el Palomar y en el departamento de Minas ya se integran a sus laboratorios, hasta hace poco era impensado para ellos”, contó Silvana Vega, la coordinadora de la carrera en el Valle.

Este es el primer semestre de las carreras que se ofrecen en el departamento serrano a fin de promocionar el arraigo de su gente en la comunidad. De mayo a julio fue el cursillo de ingreso y en agosto comenzó el dictado de clases teóricas en cuatro materias: Física, Química, Matemática e Introducción a la Minería.

En este grupo puntual la mayoría de los estudiantes se inscribió en las dos carreras ya que existe una escasa diferencia de materias entre una y otra. A su vez y en un esfuerzo conjunto entre ellos, se compraron guantes, mamelucos e insumos que requieran para utilizar en las prácticas. “Además de un matrimonio, se trata de un grupo que va desde los 18 a los 45 años, la mayoría con carga de familia y trabajo que buscan en esta oportunidad universitaria el acceso una vida mejor, así que entre ellos también suman su granito”, sumó Silvana. El cursado de la cohorte tiene una duración estimada de dos años y medio, con un dictado de cuatro días semanales y una práctica mensual en los laboratorios de la UNSJ.

En este último encuentro de laboratorio profundizaron en enlaces químicos de sales con ácidos y también tuvieron un práctico de química. En todos los casos, en la previa constan de un momento teórico en el que se constatan los conocimientos que hayan incorporado durante su cursado en la sede universitaria de Valle Fértil. La carrera consta del dictado de clases de profesores pertenecientes al Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería, el Municipio de Valle Fértil colabora con los traslados a la ciudad y también está el apoyo del Ministerio de Minería de San Juan.

Hugo Aballay y Mónica de la Vega

“Los sábados en la noche nos dedicamos a estudiar”







Son marido y mujer y juntos, Hugo Aballay y Mónica de la Vega, aceptaron emprender este desafío. Hugo trabajó hasta hace poco en Veladero y Mónica es docente en la escuela albergue Casa del niño de Villa San Agustín. Para ambos la motivación es una vida mejor y aprovechar la oportunidad, aunque cada uno con sus particularidades. “Valle Fértil es rica en cuarzos y feldespatos, empiezo a ver la minería no metalífera como una oportunidad y a esta altura de mi vida estoy enfocado en ser técnico para una mano de obra especializada”, comentó Hugo. “En la escuela albergue tengo chicos desde los 5 a los 21 años y esta capacitación me permite profundizar mis conocimientos en matemáticas y física. Para mí representa la opción de poder ayudar a mis chicos con una formación más profunda para que ellos vislumbren un futuro y además me da un título”, contó Mónica. Según contó la pareja, se ayudan mutuamente con los contenidos y de hecho comenzaron a hacer de sus sábados por la noche en su momento de estudio. “Los sábados en la noche nos dedicamos a estudiar, nos acerca y es el momento en el que podemos hacerlo por las tareas diarias”, cerró Mónica.

Ariel Paulino Villafañe

“Soy hijo de minero y me animé a las cosas nuevas”





Ariel Paulino Villafañe viene de una estirpe minera dedicada la explotación de cuarzos, micas y feldespatos. De hecho su papá Nicasio, fue hasta hace poco el titular de la Cámara Minera de Valle Fértil; conocer los pormenores desde adentro lo llevó a elegir el tema de explosivos y voladuras. Según comentó, en el pueblo no hay nadie habilitado y de hecho hasta el momento deben contratar a un especialista para acceder al servicio. “Soy hijo de minero y me animé a las cosas nuevas, en la cantera gestiono y también hago cosas vinculadas a la mecánica del laboreo, cuando se difundió la convocatoria me dije ¿Por qué no?, si el tema explosivos es lo que nos está faltando y así fue”, dijo Ariel Villafañe.

Según contó, la experiencia también les ha permitido estrechar lazos entre sus compañeros. Se ayudan entre todos y de hecho su casa se ha convertido en uno de los puntos de encuentro para el estudio. “Muchos no tuvieron física y química, así que nos damos una mano siempre sin dejar de pensar que desde ahora todo depende de nuestro esfuerzo”, cerró Ariel.