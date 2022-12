La moda del verano trae el capricho de mostrar piel por doquier, de ahí que regresen las transparencias, las minifaldas, el corsé, los escotes o el brillo, tendencias divertidas y opulentas que se equilibra con diseños. El juego es mostrar y no enseñar. Solo exhibir piel, insinuar y potenciar tu lado sexy.

El de lentejuelas es uno de los tejidos que más adicción crean en el mundo de la moda: sientan de escándalo en tops y vestidos de fiesta, nos hacen brillar gracias a sus múltiples destellos y son muy especiales cuando protagonizan bordados. Por todos estos motivos no podemos evitar que se nos vayan los ojos detrás de estas prendas repletas de laminitas redondas de brillo metálico, aunque normalmente tengamos interiorizado que su "modo de empleo" está relegado para looks de noche, de fiesta o más formales, y por eso no son muchas las que se arriesgan a vestirlas durante el día.

Sin embargo, no hay por qué restringir su uso exclusivamente a los eventos nocturnos. ¿Por qué renunciar a su brillo y a todas las ventajas que las lentejuelas pueden ofrecer a un look en el resto de ocasiones, incluso a pleno sol?

Si tienes alguna prenda de este tipo (o todo un arsenal de prendas brillantes) en el armario, o simplemente no quieres renunciar a darte ese capricho repleto de paillettes, anímate a incluirlas en tu vestuario diurno. Porque cuando se producen flechazos de este tipo, llega el momento de olvidar y romper viejas reglas de estilismo y reutilizar tus piezas más preciadas también a plena luz del día. Además, cada vez estamos más concienciadas de que eso de acumular ropa en el armario prácticamente sin utilizar no está nada bien.

Celebrar con destellos



Muchos pensarán que los brillos solo son tendencia entre los jóvenes solamente porque lo utilizan las celebrities o porque es un excelente aliado a la hora de celebrar acontecimientos especiales. Lo cierto es que no es la primera vez la moda se llena de destellos de todo tipo. En la década del 20 los llamados vestidos flapper se llenaban de lentejuelas y brillos para las pistas de baile. Décadas después, en los 60, se volvió a rescatar esa tendencia por diversos diseñadores de moda, en los 70, bien es sabido que el mundo de la música disco se adueñó de ello. Han pasado los años, y el brillo siempre han sido patrimonio exclusivo de la moda y de grandes artistas. En la actualidad podemos observar en casamientos, cumpleaños infantiles, de jóvenes y adultos y celebraciones de toda índole.



Los tops arrasan



La moda después de la pandemia por covid-19, sale a flote con propuestas excéntricas, que busquen llamar la atención y brindar una sensación de alegría. Por ello, los brillos serán los mejores aliados para la temporada de verano.

Por muchos años, se determinó que los brillos solo se podían usar durante la noche y en ocasiones formales. Eso quedó atrás, hoy se convierten en un género indispensable a la hora de realzar nuestros looks.

Los top de brillos pegan con todo y favorece con vaqueros. Elegante, sexy y muy glamurosa. Esta fue la tendencia más rompedora de la Semana de la Moda de París.

Da igual en qué formato: lentejuelas, flecos o aplicaciones en strass que dejan básicos tan preciosos y ponibles. Sin duda, es una prenda que podrás sacarle mucho provecho en tus noches más explosivas. Puedes llevarla con vaqueros, pantalones de traje o combinarla con sandalias y con zapatillas. Por esa misma razón, más vale que tengas en tu radar alguna de estas opciones con las que arrasarás en tus eventos de noche.



Una alternativa perfecta

Diciembre es un mes de puro festejo, salidas a despedir el año con amigos o compañeros del trabajo, además de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Si ves cualquier sección de pantalones en tendencia en este momento, lo más probable es que te encuentres con pantalones en distintas texturas, pero que no dejan de tener brillos, de lentejuelas, lúrex, vaqueros brillantes, o los plateados y dorados en modelo jean. Además, estos se adaptaron a los estilismos del momento, hay rectos, pata de elefante, enteritos, shorts, etc. Estos rebosan de personalidad y funcionalidad. Son ideales para cualquier momento y los combinas con múltiples posibilidades. Para las clásicas, un top o musculosa de seda y un pantalón de vestir, es una de las formas más sencillas de dar un golpe de efecto cuando sube la temperatura.