Contagioso, alegre y tan rítmico que obliga a mover el cuerpo hasta a la persona menos dúctil para la música y el baile. El gospel es un fenómeno nacido en las iglesias afroamericanas (en realidad era el canto en clave de los esclavos africano llevados a los Estados Unidos a partir del siglo XVII) que no sólo se hizo popular como estilo musical sino que hizo, en gran medida, famoso al barrio de Harlem, la cuna de este estilo caracterizado fundamentalmente por el buen desempeño del coro, sus movimientos y su ritmo para rendirle culto al Señor. Justamente allí -el barrio más nórdico de Nueva York- se concentra la mayor parte de las iglesias de toda la ciudad. llegando a más de 400 congregaciones.



Por esa razón, al menos para los melómanos, bien vale hacerse una escapada a este rinconcito neoyorquino para asistir a una misa Gospel en Harlem. Claro que para eso hay que coincidir la estadía con un día domingo y tenerlo libre, en el caso de que se haya viajado por agencia de turismo. Los domingos, tanto a la mañana como a la tarde, es cuando generalmente se celebran estas ceremonias. Algunas abren sus puertas también los días miércoles.



En el barrio de Harlem, el cual es habitado mayoritariamente por la comunidad negra y en menor medida por la latina, hay numerosos congregaciones bautistas que cada domingo se reúnen para asistir a un servicio religioso. Estas misas pueden llegar a tener una duración de hasta 3 horas y para ingresar, en muchos casos, hay que sortear largas colas de creyentes pero también de curiosos. Por supuesto que llegar allí significará invertir un tiempo más que interesante para ver y disfrutar cómo toda la comunidad suma sus voces a los típicos cantos religiosos.



Este conglomerado se encuentra en la zona norte de Manhattan, limitado por la calle 96 (al sur), la Quinta Avenida, el río Hudson (al oeste), y la calle 155 (al norte). Si bien en el pasado tuvo fama de peligroso, actualmente suele ser una cita impostergable para los turistas.

Las congregaciones bautistas aceptan de muy buen grado la asistencia de visitantes curiosos de sus tradiciones religiosas, los cuales son bien recibidos. No en todas las iglesias pero sí en algunas se permite tomar fotografías y filmar videos.



La mayoría de los visitantes elige la Iglesia Bautista Abisinia, pero no es la única, también templos como la Iglesia Bautista Canaán o la Asamblea Gospel Bethel abren sus puertas. Allí sí que se respira música, de la buena.

Un dato en clave de Sol



Vale consignar que Nueva York no sólo es la cuna del gospel. En el barrio de Harlem, también se le hace tributo al soul, el jazz y otros ritmos impregnados de la influencia de la comunidad afroamericana que vive en sus calles.



Justamente allí sigue en pie el Teatro Apolo, dónde actuaron grandes músicos del jazz como Count Basie o Duke Ellington, o voces como Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, James Brown, los Jackson Five, Stevie Wonder o Jimi Hendrix y su inseparable guitarra. Si se tiene suerte, se puede participar en algunas de las tarde-noches en las que se organizan actuaciones en vivo.



Además allí está emplazado el Museo del Jazz, ubicado en la zona, está dedicado a los grandes artistas del género.



Para agendar

La agencia de Ismael Yafar ha programado una salida grupal acompañada a Nueva York para el 29 de agosto.



El llamado programa Sueños de New York y circuito Joyas del Este tiene una duración total de 10 días, con 7 noches de alojamiento en hotel de 4 estrellas. El valor del paquete básico es desde los 4500 dólares, tarifas que incluye IVA y gastos de reserva, tasas de aeropuertos.



También la asistencia integral para la tramitación de la Visa en la Embajada de Estados Unidos y Canadá, con una noche de alojamiento en Buenos Aires para realizar ese trámite (que va de obsequio). Puede pagarse y financiarse en pesos argentinos.



La salida está prevista desde San Juan con traslados a Mendoza para tomar el vuelo a New York. El paquete incluye traslados internos, el alojamiento con régimen AB (con desayuno americano), excursiones a Alto y Bajo Manhattan (para tener una visión global de la ciudad y de toda la Isla de Manhattan, también se incluye la vista área de Central Park; sector de apartamentos residenciales; milla de los Museos, en la que se destaca el Metropolitan Museum of Art, uno de los museos más grandes y ricos del mundo con colecciones de todas las épocas y continentes; el área comercial de 5th Avenue; la bohemia Greenwich Village, conocida como un bastión de cultura artística y bohemia; el So-Ho famoso por sus galerías y boutiques; Tribeca, con sus calles están llenas de tiendas, galerías de arte, bares y restaurantes; The High Line, que se ha convertido en una de las visitas imprescindibles de Nueva York; Little Italy; Chinatown; el centro cívico y financiero en área de Wall Street; The World Trade Center Memorial, en la misma ubicación de las destruidas torres gemelas; además de las vistas de la bahía de New York (Battery Park), entre otros puntos de la ciudad. También un city tour de panorámicas de NYC con un extenso itinerario que incluye esos sitios que muy pocos turistas tienen oportunidad de conocer, como por ejemplo Queens, el distrito más extenso y multicultural, parque Flushing Meadows Corona Park, Estadio de los Mets, Estadio Nacional de Tenis (sede del Open de Estados Unidos); el barrio de Harlem, uno de los mayores centros de residencia de la cultura afroamericanos; el famoso Bronx, con el sector conocido como Fuerte Apache, visitando el Estadio de los Yankees, South Bronx, donde abundan los grafitis; Brooklyn, donde se recorrerá el barrio judío de Williamsburg, considerado la segunda comunidad judía más ortodoxa del mundo.



En el itinerario se incluye el Rockefeller Center, el Observatorio Top of the Rock (entrada incluida), el Empire State (entrada incluida) que supo ser en su momento el edificio más alto del mundo que tiene dos miradores de 360 grados.



También se proponen excursiones a pie con guía español para conocer Manhattan, el Soho, Little Italy y Chinatown, pasando por Wall Street y la Iglesia de la Trinidad, el ayuntamiento de la ciudad, la primera pizzería de Nueva York y de los Estados Unidos, así como también famosos sitios de la mafia, El puente de Brooklyn, Brooklyn Heights y el Tour Dumbo, además de Midtown Manhattan, una de las zonas más congestionadas de esta ciudad donde se encuentra el Times Square, la Gran Central Terminal y la Catedral de San Patricio, el Distrito de los Teatros, Bryant Park, Biblioteca Pública de Nueva York, edificio Metlife, Rockefeller Center, Radio City Music Hall, Edificio Chrysler y Hotel Waldorf Astoria, entre otros. Se cruzan las legendarias calles Greenwich Village, se conoce el parque más emocionante de Nueva York y la historia del Distrito de Frigoríficos (Meatpacking District), así como también Chelsea y su fabuloso mercado (Chelsea Market), se aprende sobre la arquitectura del High Line Park, entre otras salidas.



El paquete puede extenderse unos días más -con otro precio lógicamente- para visitar Philadelphia, Washington (allí entre otros sitios se recorre el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio), Niágara y Boston.



Para mayor contactarse con los teléfonos 4224506 / 4221079 / 4086024 o personalmente en 9 de Julio antes de Avenida Alem.