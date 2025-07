Fraude digital: el nuevo campo de batalla está en los dispositivos y no en las contraseñas

La verificación de identidad en entornos móviles se enfrenta a una crisis silenciosa. En 2024, las inversiones globales en soluciones de identidad digital superaron los 40000 millones de dólares, según Precedence Research, y se prevén 7000 millones más para este año. Sin embargo, a pesar del uso generalizado de la tecnología de autenticación, las sofisticadas técnicas de fraude, como los deepfakes y las apropiaciones de cuentas, siguen eludiendo los sistemas heredados sin ser detectadas.

Aún con el uso generalizado de la autenticación biométrica, la verificación de identidad y otras tecnologías al registrarse e iniciar sesión, estos sistemas comparten una debilidad crítica: realizan una verificación de confianza única y nunca vuelven a realizar verificaciones durante el resto de la sesión. También carecen de la capacidad de verificar de forma determinista que la afirmación de identidad proviene de la aplicación auténtica, la instalación legítima o el dispositivo original.

El problema es claro: la mayoría de los sistemas de identidad realizan una verificación única al iniciar sesión sin inspeccionar continuamente el entorno móvil. Esto deja a los usuarios vulnerables a deepfakes, secuestros de sesión, malware e ingeniería social, a menudo sin que la aplicación detecte que algo va mal. Ante este contexto, empresas de ciberseguridad trabajan en distintas propuestas para evitar este tipo de fraudes.

Una tecnología preventiva

La protección de identidad del cliente (CIP) de Appdome propone trabajar en prevenir el problema. Al incorporar inteligencia de amenazas en tiempo de ejecución en cada sesión, la CIP permite a las marcas validar la autenticidad de cada interacción del usuario, verificar el entorno de forma continua y detectar los intentos de suplantación de identidad antes de que se produzca el fraude.

«Los sistemas de verificación biométrica y de identidad nunca se crearon teniendo en cuenta el reto de proteger las aplicaciones móviles, donde hay usuarios con múltiples dispositivos y nuevos tipos de amenazas de seguridad que ni siquiera se imaginaban hace cinco años», afirma Chris Roeckl, director de producto de Appdome. «Al provenir originalmente del ámbito móvil, Appdome comprende estos retos y sabe cómo proteger a los consumidores y a las empresas móviles que ahora dependen del móvil como principal fuente de ingresos y compromiso con la marca», agrega.

Cómo funciona

Dado que esta nueva tecnología opera en el proceso de compilación, puede vincular al usuario con la aplicación, la instalación y el dispositivo utilizando identificadores «inmutables» que persisten a pesar de los reinicios y los intentos de evasión. Estas vinculaciones se validan en tiempo real utilizando inteligencia sobre amenazas en tiempo de ejecución, lo que permite verificar la identidad en el momento del inicio de sesión, durante una transacción o en cualquier momento en que el usuario interactúe con la aplicación.

A su vez, como los vínculos están sellados criptográficamente y son resistentes a los reinicios o la suplantación de identidad, se forma una cadena de confianza de múltiples capas que persiste a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación, incluso a través de reinstalaciones de aplicaciones, actualizaciones del sistema operativo, reinicios de dispositivos y técnicas de evasión avanzadas.

Estas huellas digitales inmutables pueden validarse en cualquier momento durante la sesión de la aplicación. Las marcas también pueden aprovechar la inteligencia sobre amenazas integrada en tiempo de ejecución para evaluar si la identidad del usuario, el dispositivo o el entorno de la aplicación se han visto comprometidos, suplantados o manipulados, incluso en ausencia de actividad de amenazas activa.

Pérdidas millonarias por fraude

Dado que se prevé que las pérdidas por fraude móvil superen los 50 000 millones de dólares en 2027, Appdome está cerrando una brecha crítica que dejan las herramientas de identidad convencionales: la incapacidad de verificar si la entidad que afirma una identidad es real, válida y opera en un entorno de confianza.

En lugar de basarse en señales falsificables como contraseñas, datos biométricos o atributos transitorios del dispositivo, esta nueva propuesta vincula la identidad a identificadores persistentes y a prueba de manipulaciones vinculados al origen, la versión, la instalación y el dispositivo de la aplicación. Este enfoque crea una cadena de confianza duradera a lo largo del ciclo de vida móvil, incluso si se reinstala la aplicación, se restablece el dispositivo o se ocultan amenazas en tiempo de ejecución.

Llevar «¿Eres tú?» a todas las aplicaciones móviles

Con la protección de identidad del cliente de esta propuesta, cualquier aplicación móvil, no solo Apple o Google, puede enviar alertas en tiempo real «¿Eres tú?» cuando las afirmaciones de identidad provienen de dispositivos, instalaciones o entornos no confiables. Ahora las marcas podrán detectar amenazas que otros sistemas pasan por alto. Esto incluye identidades sintéticas o robadas utilizadas en fraudes móviles, inicios de sesión desde granjas de emuladores o dispositivos falsificados, e intentos de acceso desde versiones modificadas o no autorizadas de la aplicación.

Incluso las estafas de incorporación, en las que los atacantes crean cuentas falsas en dispositivos manipulados, pueden ser señaladas y abordadas en tiempo real. Los desarrolladores mantienen el control total sobre cómo responde la aplicación, ya sea solicitando información al usuario, activando la autenticación reforzada o aplicando otra lógica empresarial.

«En un mundo en el que la confianza digital define la relación con el consumidor, las marcas necesitan soluciones que garanticen la integridad de la identidad de principio a fin», afirma Roeckl. «Con Appdome, los desarrolladores pueden tomar decisiones más inteligentes en el momento, protegiendo a los usuarios y previniendo el fraude sin comprometer la experiencia del usuario».