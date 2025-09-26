Para quienes busquen nuevas aventuras, la tienda de Epic Games regala dos juegos sin gastar un solo peso La plataforma digital continúa con su política de ofrecer juegos gratuitos semanales. Las propuestas son “Eastern Exorcist” y “Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy”, disponibles para descargar desde el 25 de septiembre al 2 de octubre.

Auqellos jugadores que quieran explorar aventuras frescas y divertidas, no dejen pasar esta oportunidad que ofrece Epic Games. La tienda digital abre el baúl de sorpresas y regala dos juegos independientes para ser descargados de su plataforma de manera gratuita.

Desde el 25 de septiembre, al 2 de octubre, los usuarios que dispongan de una cuenta, podrán reclamar “Eastern Exorcist”, un RPG de acción con estética oriental y “Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy”, una aventura gráfica inspirada en la serie animada brasileña “El Hermano de Jorel”. Ambos quedarán guardados en la biblioteca de la computadora de forma permanente dentro del período de la promoción.

Estas entregas se suman al catálogo de títulos gratuitos que Epic lanza cada jueves, una estrategia que ya se convirtió en una marca registrada de la plataforma y que sigue atrayendo a millones de jugadores en todo el mundo. En un mercado donde cada vez hay más opciones de suscripción y catálogos digitales, los juegos gratis -de los creadores de “Fornite” y otros títulos populares- siguen siendo un dulce atractivo, especialmente para quienes buscan ampliar su biblioteca sin gastar un solo peso demás.

Los juegos de esta semana

Eastern Exorcist: es un RPG de acción 2D ambientado en un universo fantástico lleno de demonios y criaturas sobrenaturales. Con un estilo artístico que recuerda a la pintura tradicional china, propone combates intensos, movilidad acrobática y un sistema de progresión desafiante. Además de la versión para PC, Epic también anunció que estará disponible en su aplicación móvil (Android y iOS, según la región) durante la misma semana.

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy: es una aventura gráfica con mucho humor, basada en la popular serie animada brasileña “El Hermano de Jorel”. El juego apuesta por una narrativa disparatada, diálogos cómicos y situaciones absurdas que lo convierten en una experiencia ideal para quienes buscan algo relajado y distinto al clásico juego de acción.

