5 errores comunes que pueden arruinar una reforma en tu casa, según el arquitecto Edu Saz Consejos clave de un experto para evitar dolores de cabeza y ahorrar plata al momento de darle una renovación al hogar.

Al momento de pensar una reforma, es común que se piense en los aspectos estéticos por sobre estos. Se imaginan pisos nuevos, una cocina reluciente y paredes recién pintadas.

Sin embargo, esto entraña una serie de potenciales trampas y chances de cometer errores en materia de decoración. Según el arquitecto Edu Saz, pensar en los pisos, la cocina y las paredes es uno de los primeros tropiezos: “Empezamos la casa por el tejado”, explicó en su canal de YouTube.

Al momento de hacer reformar, es importante cuidar aspectos como el estado de las tuberías y las bases de la casa, antes que lo superficial.

Saz compartió cinco fallos habituales que ve en su trabajo para que cualquiera pueda anticiparse y evitar sorpresas desagradables, al momento de hacer reformas. Son:

1. Ignorar las bajantes: el problema que nadie ve (hasta que es tarde)

Las bajantes son las tuberías verticales por donde baja el agua de los pisos superiores. Es común que no sean tenidas en cuenta y pueden convertirse en una pesadilla. “No hay peor cosa que gastar mucho dinero y después, a la noche, escuchar cómo pasa el agua del piso de arriba por tu casa”, dijo Saz.

¿Su recomendación? Siempre hay que revisar en qué estado están. Si la bajante es de fibrocemento (muy común en edificios de los 60, 70 y 80), el arquitecto recomendó cambiarla por una de PVC, aunque no esté rota. “Ese material contiene amianto, que es muy peligroso para la salud cuando se degrada”, explica.

2. No renovar la instalación eléctrica: un error que se paga caro

Desde la perspectiva de Saz, otro error frecuente es centrarse solo en la estética y olvidarse de la infraestructura. Si el departamento tiene más de 15 o 20 años sin tocarse, lo lógico es cambiar toda la instalación eléctrica; sobre todo si se piensa en instalar sistemas modernos como aerotermia o aire acondicionado.

Además, Saz recalcó la importancia de planificar la iluminación desde el principio. “Si no lo hacés en obra, después te vas a arrepentir, porque agregar puntos de luz más tarde implica volver a romper paredes”, advirtió.

3. El mito del yeso laminado: ¿es peor que el ladrillo?

Uno de los grandes mitos en el mundo de las reformas es pensar que el ladrillo siempre es mejor que el yeso laminado, conocido de forma comercial como pladur. Saz lo desmintió: “Ambos sistemas pueden ser buenos o malos según cómo se hagan y el contexto”.

El ladrillo es robusto y aísla bien, pero es más lento y sucio de ejecutar. Mientras que yeso laminado permite obras más rápidas, limpias y versátiles. “Pensar que es mucho peor que el ladrillo es un error. Es más rápido, fácil y versátil, y se puede pintar sin problemas”, explicó el arquitecto.

4. Ventanas mal instaladas: el detalle que arruina todo

Las ventanas son una de las inversiones más importantes en una reforma. Pero de nada sirve elegir las mejores si se colocan mal. Incluso con triple vidrio y gas argón, si el marco no está bien fijado o sellado, aparecen puentes térmicos y condensaciones.

Es clave prestar atención a los detalles de las ventanas para evitar consecuencias a largo plazo.

Saz recomienda prestar atención a que el premarco esté bien aplomado, que los anclajes sean metálicos y que nunca haya contacto directo con tabiques huecos. Y no se olvida de las cajas de persiana: si no se tratan, pueden ser el punto débil de toda la fachada térmica.

5. Hacer obras sin licencia: el riesgo que puede salir carísimo

El último error es tan común como peligroso: empezar una reforma sin licencia o declaración responsable. “Puede que no pase nada, pero también puede que un vecino denuncie por ruidos y la policía paralice tu obra. Además de multas, podrías tener que devolver la vivienda a su estado original”, dijo Saz.

Las pequeñas reformas interiores pueden hacerse con una declaración responsable. Pero si se toca la fachada o la estructura, hay que tramitar licencia sí o sí. Se trata de reformar con sentido común y responsabilidad.