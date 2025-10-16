Decoración: el consejo de Jordan Samson sobre por qué no hay que pegar los muebles a la pared El especialista compartió una serie de recomendaciones para darle un toque distintivo al hogar.

El diseñador de interiores Jordan Samson, referente en redes sociales con más de 137 mil seguidores en TikTok (@jordansamsondesign), compartió una serie de recomendaciones para optimizar la distribución y la funcionalidad del living.

Su enfoque apunta a evitar errores frecuentes que, aunque parecen menores, condicionan la comodidad y la estética del espacio.

En la decoración, es clave priorizar el espacio y el roden.

1. Muebles pegados a la pared

Según Samson, uno de los errores más habituales es ubicar todos los muebles contra las paredes. Aunque puede parecer que así se gana espacio, el efecto contrario es inmediato: el ambiente se percibe frío y con poca fluidez.

“Colocar todos tus muebles pegados a la pared puede parecer que hace tu salón más grande, pero no es bueno para la conversación ni para el flujo cómodo del espacio”, señaló. La mejor estrategia es organizar los muebles en torno a un punto focal, que puede ser la televisión, una chimenea o incluso una obra de arte. Esto genera una atmósfera más acogedora y favorece la interacción.

2. Alfombra pequeña o ausente

Otro error común es no incluir una alfombra o elegir una demasiado chica. Lejos de ser un accesorio decorativo, cumple la función de delimitar el espacio y sumar calidez.

“La alfombra debe ser lo suficientemente grande para que al menos los pies delanteros de los muebles queden sobre ella”, recomendó el especialista. De este modo, el sector se ve más integrado y equilibrado. Además, puede convertirse en un elemento de contraste o complementar el resto de la paleta de colores.

Se recomienda decorar espacio con base en focos específicos, como un cuadro.

3. Mesa de centro inadecuada

La mesa de centro también influye de manera decisiva en la armonía del living. Si es demasiado pequeña, alta o baja, rompe el balance del conjunto.

“Tu mesa de café debería ser aproximadamente dos tercios del ancho del sofá y de unos cinco centímetros más baja, o de la misma altura que el asiento”, aconsejó Samson. En los sofás en L, lo ideal son mesas cuadradas o redondas. Otra alternativa práctica es incorporar pufs, que pueden servir como asiento extra, superficie de apoyo y recurso decorativo.

4. Falta de superficies de apoyo

Finalmente, Samson remarcó la importancia de sumar mesas auxiliares o de cóctel cerca de cada asiento. “Nadie quiere poner su bebida o libro en el piso”, advirtió.

Contar con varias superficies de apoyo no solo aporta comodidad y practicidad, sino que también abre la posibilidad de jugar con distintos estilos de mesas para reforzar la personalidad del ambiente. Durante la decoración, es fundamental tener en cuenta cuáles son las entradas de luz y los momentos en los que esta es más o menos intensa.

Con base en eso, su intensidad y reflejo, se pueden definir distintos aspectos en la decoración del hogar. Desde los colores para pintar las paredes hasta la distribución de los elementos en la casa. Muchas de las sugerencias de Samson están enfocadas en cumplir un principio: la funcionalidad es más importante que el valor estético.