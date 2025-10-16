Lo que les puede estar faltando a tus plantas cuando no crecen La experta compartió algunas ideas sobre una serie de cuestiones que, quizá, le hacen falta al jardín del hogar.

El crecimiento de las plantas es una preocupación constante para quienes tienen un jardín. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el mejor método? No hay respuestas únicas a estas cuestiones.

Cada planta necesita una serie de cuestiones específicas para su desarrollo. La experta Natalia Sáez, a través de su perfil en Instagram (@enabrilhojasmil), compartió algunas claves.

Las razones por las que las plantas no crecen

Sáez explicó que las plantas no crecen porque les hace falta:

Fertilizante, para plantas verdes.

Fertilizante, para orquídeas.

Vitaminas.

Aminoácidos.

La experta, a través de un video, planteó esta pregunta: “¿Que las plantas necesitan nutrientes para crecer? Eso es un hecho“, dijo. Luego, agregó: “Ahora bien, ¿son todos necesarios? ¿Y para qué planta sirve cada 1? ¿Se pueden mezclar? ¿Cada cuánto hay que poner?“.

Algunos complementos de las plantas deben agregarse en estaciones específicas.

No todos son necesarios y tienen distintos fines. Para responder estas cuestiones, hay que tener en cuenta aspectos como los siguientes.

¿Cómo saber cuándo las plantas necesitan vitaminas?

El jardín puede estar falto de vitaminas cuando:

Coloración anormal en las hojas. Esto abarca a las hojas amarillas o pálidas, que suele ser un indicador de falta de nitrógeno. Los tonos rojizos o púrpuras pueden relacionarse con déficit de fósforo, mientras que los bordes marrones o secos apuntan a falta de potasio. Crecimiento lento o débil. Si la planta deja de crecer, saca brotes pequeños o no florece, puede necesitar un refuerzo general de nutrientes. Se recomienda un fertilizante balanceado. Hojas deformadas o manchadas. Manchas cloróticas, amarillas entre nervaduras verdes. Suelen ser signo de falta de hierro o magnesio. Floración escasa o caída de botones. Esto suele deberse al déficit de fósforo o potasio, minerales esenciales para flor y fruto. Raíces blandas o poco desarrollo. Si las raíces parecen débiles, la planta podría estar desnutrida o con exceso de riego. Esto le impide absorber vitaminas y minerales.

¿Cómo saber cuando las plantas necesitan abono?

Es clave tener en cuenta el tipo de planta, la estación del año, el tamaño y el tipo de sustrato. En el caso de las plantas de interior, hay que tener en cuenta:

Frecuencia: pueden necesitar fertilizante cada 4 a 6 semanas durante primavera y verano, cuando están en crecimiento activo.

Cantidad: la mitad de la dosis recomendada en la etiqueta del fertilizante suele ser suficiente (demasiado abono puede quemar las raíces).

En otoño e invierno, se suspende o se reduce a una vez cada 2 o 3 meses.

En el caso de las plantas de exterior, hay que atender a los siguientes aspectos:

Frecuencia: cada 2 a 4 semanas en temporada de crecimiento.

Cantidad: seguir la dosis indicada antes, pero siempre aplicando con el sustrato húmedo (nunca sobre tierra seca).

Si el sustrato es muy drenante o arenoso, puede necesitarse fertilizar con mayor frecuencia.

¿Qué hacer con las suculentas y el cactus? En estos casos, hay que considerar:

Frecuencia: solo una o dos veces al año, en primavera y a comienzos del verano.

Cantidad: usar fertilizantes específicos para cactus, muy diluidos.

Si se trata de plantas con flores o frutales, se sugiere tener en cuenta: