En momentos de crisis como el que está atravesando nuestro país, las personas están más predispuestas a sentirse irritables, intolerantes, ansiosas, y todos estos síntomas tienden a repercutir directamente en la convivencia.

Frente a esto, las parejas se resienten. Sin embargo, la separación, con todo lo que implica y el costo económico al que deben enfrentarse, no parece ser una alternativa posible. Y un gran número de argentinos confesó que prefieren continuar con sus relaciones y buscar un desahogo a la rutina teniendo una aventura paralela.

Según datos y encuestas del sitio web de citas Second Love, la cantidad de gente que busca abrir la pareja o coordinar encuentros casuales con terceros creció un 30% en los últimos 12 meses.

El estudio realizado entre usuarios de Latinoamérica de la plataforma, reveló que el 54% señaló las dificultades económicas como uno de los principales motivos de su infidelidad, dejando en un segundo lugar la poca frecuencia sexual en su pareja (30%) y la monotonía de la rutina diaria (16%), motivos que siempre han ocupado los primeros puestos dentro de las excusas para engañar a su pareja.

A su vez, el informe reflejó que un 43% de las mujeres entre 35 y 50 años busca una infidelidad porque es “más económico” y sencillo que un divorcio definitivo.

Quiénes usan la web para infieles

La plataforma es frecuentada por personas que quieren continuar con sus relaciones estables, pero buscan reducir el estrés de la vida diaria teniendo una aventura amorosa. Consultada por TN Tecno, Anabela Santos, manager regional de Second Love para Latinoamérica, explicó que más del 60% de los usuarios confiesan en sus perfiles que están en pareja, pero abiertos a conocer a otras personas.

“La rutina diaria y los problemas cotidianos generan problemas en una relación. Es normal que busquen un escape en un amorío que les provoque un alivio temporario”, afirmó Santos. Y agregó: “Los momentos de crisis claramente generan que las personas y así lo vemos reflejado con el aumento abrupto de usuarios este último año”.

Qué es Second Love, la web para infieles

Esta revolucionaria plataforma es un dating site -sitio de citas- exclusivo para personas que se encuentran en algún tipo de relación y buscan tener una aventura amorosa. Al inscribirse, los usuarios saben que se contactarán con gente que está en su misma situación, por lo que no tienen que esconder relaciones ni mentir sobre el estado civil.

Lo curioso de Second Love es que no tiene una app para dispositivos móviles. Esto es para que los usuarios tengan mayor privacidad y en caso de que el smartphone caiga en manos de la pareja, no encuentre una aplicación de citas que pudiera meterlo en problemas.

En cuanto a sus usuarios, la gran mayoría (70%) son hombres. El rango etario de los que más lo utilizan es el de la franja de 35 hasta 55 años.