Desde Italia hasta Alemania, países de todo el mundo están relajando lentamente sus bloqueos, entrando en una nueva normalidad, que no es exactamente lo que era antes de la pandemia.

La semana pasada, la Comisión Europea anunció un plan para salvar el turismo de verano con el fin de ayudar a la industria de viajes en dificultades. El plan incluye abrir las fronteras nuevamente y poner en práctica medidas y pruebas de salud.

Pero no es solo que la UE tenga en cuenta los viajes de verano. A pesar de que muchos países aún desalientan los viajes no esenciales, y aunque quedan dudas sobre las tasas de infección por COVID-19 y la posibilidad de una segunda e incluso una tercera ola, muchas economías dependientes del turismo en todo el mundo planean abrir sus puertas a los viajeros tan pronto como junio.

Los puntos turísticos que esperan recibir a los visitantes este mes

1. Portugal

Numerosas personas en la playa de Carcavelos, en la ciudad portuguesa de Cascais. Aunque la temporada de baño no arranca oficialmente hasta el 6 de junio, los portugueses pueden ya pisar la arena en esta fase de la desescalada.

“Los turistas son bienvenidos en Portugal”, según el canciller del país en la península ibérica. Después de reducir el cierre mediante la reapertura de algunas tiendas y restaurantes a mediados de marzo, Portugal se ha convertido en uno de los primeros países europeos en dar la bienvenida a los visitantes, según Reuters. Sin embargo, dado que los vuelos desde fuera de la UE no están permitidos hasta el 15 de junio, estos turistas son principalmente de Europa.

Santos Silva, ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, dijo que se implementarán controles de salud en los aeropuertos. Según Johns Hopkins, Portugal vio 31.007 casos confirmados de COVID-19 y 1.342 muertes relacionadas.

2. Los Cayos de la Florida

Se espera que los Cayos de Florida den la bienvenida a los visitantes antes del 1 de junio, aunque inicialmente reducirán su ocupación a la mitad

Funcionarios de los Cayos de la Florida anticiparon que la serie de islas tropicales espera estar abierta a los visitantes el 1 de junio. La cadena de islas ha estado cerrada a los turistas desde el 22 de marzo.

Se establecerán pautas de desinfección y distanciamiento social, y la primera fase de reapertura de las solicitudes de alojamiento se limitará al 50% de ocupación, que se reevaluará a fines de junio.

“El turismo es el elemento vital económico de los Cayos y casi la mitad de nuestra fuerza laboral está empleada en trabajos relacionados con los visitantes”, dijo Rita Irwin, presidenta de la oficina de administración de destinos de los Cayos de Florida y Cayo Hueso, en un comunicado de prensa que anuncia la reapertura.

3. Cancún, Tulum y la Riviera Maya

Cancún, México, suele ser un lugar popular entre los turistas estadounidenses

Algunos de los puntos turísticos más conocidos de México, Cancún, Tulum y Riviera Maya, tienen como objetivo dar la bienvenida a los viajeros internacionales a principios de junio, según Riviera Maya News.

La junta de turismo de Quintana Roo (el estado en el que se encuentran los destinos) dijo en diálogo con ese medio que esta reapertura coincidirá con la reanudación de los vuelos desde los EEUU, Canadá y Europa al área y que espera que los viajes se centren inicialmente alrededor de las bodas y convenciones. Dice que se establecerán nuevos protocolos de higiene.

Según Travel + Leisure, Los Cabos anunció de manera similar un plan de reapertura gradual, que incluye la implementación de una certificación de calidad para las medidas de limpieza que los hoteles, restaurantes y proveedores de tours deben obtener. La fase 1, que comienza el 1 de junio, permitirá viajes limitados mientras se aplican estos nuevos protocolos de salud y seguridad, mientras que la fase 2, que es la apertura de la terminal internacional del aeropuerto, está prevista para julio.

4. Chipre

Chipre es un país insular en el Mediterráneo oriental

Chipre comenzará a recibir turistas el 9 de junio. Sin embargo, solo planea permitir visitantes de países que considere “seguros” y que tengan tasas de infección igualmente bajas. Hay 19 países en esta lista, como Alemania, Austria, Grecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega.

Además, dice que pagará el alojamiento, las comidas y la medicación de cualquier turista que contraiga COVID-19 mientras visita la isla.

La isla del Mediterráneo Oriental ha visto 941 casos confirmados de COVID-19 y 17 muertes, según Johns Hopkins.

5. Islandia

La Laguna Azul es la atracción turística más popular de Islandia

El primer ministro de Islandia dijo que la nación isleña pretende estar abierta a los turistas antes del 15 de junio. El país planea evaluar todas las llegadas para COVID-19, permitiendo así que los viajeros que resulten negativos eviten la cuarentena. Sin embargo, cualquier persona que tenga un resultado positivo tendrá que aislarse durante 14 días.

La población de Islandia de aproximadamente 364,000 ha visto 1,803 casos confirmados de COVID-19 y 10 muertes relacionadas, según el centro de recursos de coronavirus de Johns Hopkins.

6. Grecia

Santorini es conocida por sus casas encaladas y hermosas puestas de sol

Grecia se cerró temprano, la razón a la que atribuye tener un número relativamente bajo de casos de coronavirus y muertes relacionadas. Según los datos de Johns Hopkins, Grecia, que tiene una población de 10,72 millones, ha visto 2.836 casos confirmados de COVID-19 y 165 muertes.

Muchos de sus negocios, como peluquerías y librerías, han vuelto a abrir desde principios de mayo, y la mayoría de los negocios no esenciales siguieron su ejemplo el 18 de mayo, que es también cuando se levantaron las restricciones de viaje dentro del país. Los hoteles apuntan a reabrir el 1 de junio, y los turistas serán invitados de regreso al país a partir de mediados de junio.

El primer ministro de Grecia agregó que las pruebas COVID-19 se realizarán en los aeropuertos y que se implementarán controles de temperatura en hoteles y restaurantes.

7. Italia

La isla italiana de Sicilia se ha ofrecido a pagar la mitad de los costos de vuelo de los visitantes y un tercio de los gastos de hotel en caso de que visiten más adelante este año

Hogar del brote de coronavirus más mortal de Europa, Italia también ha visto el bloqueo más largo del continente, con sus 62 millones de residentes autoaislados en casa del 10 de marzo al 4 de mayo.

Según el periódico italiano La Repubblica, el gobierno de Italia anunció que planea permitir viajes internacionales a partir del 3 de junio y que esta fecha también significará el final de requerir que los visitantes que lleguen se pongan en cuarentena durante 14 días. Inicialmente es posible que solo los europeos puedan visitar Italia, ya que la UE exige que los estados miembros mantengan las fronteras cerradas a los no europeos hasta el 15 de junio.

Dando un paso más, la isla italiana de Sicilia se ha ofrecido a pagar la mitad de los costos de vuelo de los visitantes y un tercio de los gastos de hotel en caso de que visiten más adelante este año.

8. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Las principales Islas Vírgenes de los Estados Unidos son St. Croix, St. Thomas, St. John y Water Island

Según un comunicado de prensa, el gobernador Albert Bryan Jr. ha estado trabajando con el Departamento de Turismo, el Departamento de Salud y la Asociación de Turismo de las Islas Vírgenes de los EEUU en un plan para recibir a los turistas antes del 1 de junio. Aún no se han recibido más detalles.

La misma conferencia compartió que las Islas Vírgenes de los Estados Unidos vieron 69 casos confirmados de COVID-19 y seis muertes. Actualmente, hay un paciente hospitalizado con el virus.

9. Santa Lucía

Santa Lucía es una nación insular del Caribe Oriental

El gobierno de Santa Lucía anunció una reapertura gradual a los turistas a partir del 4 de junio, cuando se espera que permita vuelos internacionales y turistas. Los visitantes deberán presentar una prueba COVID-19 negativa a su llegada, y deberán esperar controles de temperatura en el aeropuerto, hoteles y restaurantes, así como requisitos de máscaras y distancia social.

Santa Lucía ha tenido 18 casos confirmados de COVID-19 y ninguna muerte, según datos de Johns Hopkins.

10. Antigua y Barbuda

La nación caribeña de Antigua y Barbuda consta de dos islas principales

Caribbean National Weekly informó que el ministro de turismo de Antigua y Barbuda, Charles Fernández, dijo en una reunión virtual sobre la reapertura del país que un vuelo de American Airlines desde Miami programado para el 4 de junio marcará el regreso del país al turismo. El documento señala que este será el primer vuelo internacional de pasajeros al país en 10 semanas, y que será un vuelo diario.

Según el Miami Herald, el gobierno planea implementar nuevas medidas de salud antes de eso y cualquier persona que desee ingresar al país deberá presentar una prueba COVID-19 negativa. También existe la posibilidad de que los visitantes tengan que quedarse en las instalaciones de sus resorts.

Antigua y Barbuda vio 25 casos de COVID-19 y 3 muertes, según Johns Hopkins.

11. España

Con 27.709 muertes, según Johns Hopkins, España tenía una de las tasas de mortalidad por coronavirus más altas de Europa

Según Reuters, José Luis Ábalos, ministro de transporte de España, le dijo a la emisora TVE que espera que los turistas puedan visitar el país desde fines de junio. Sin embargo, no se han dado más detalles.

Si bien se implementó una cuarentena obligatoria de 14 días para los visitantes que llegan a España la semana pasada, Ábalos dice que esto, así como las restricciones de viaje, se levantarán gradualmente. “Debemos hacer de España un país atractivo desde el punto de vista de la salud”, dijo.

Con 27.709 muertes, según Johns Hopkins, España tenía una de las tasas de mortalidad por coronavirus más altas de Europa.

12. Aruba

Oranjestad es la capital de la isla holandesa

Aruba anunció que dará la bienvenida a los visitantes en algún momento entre el 15 de junio y el 1 de julio. Sin embargo, su oficina de visitantes dice que esto está sujeto a cambios, ya que “pueden considerar medidas de precaución adicionales según sea necesario”.

Los negocios no esenciales como centros comerciales, cines, restaurantes al aire libre, salones de belleza e instalaciones de cuidado infantil abrirán el 25 de mayo. Sin embargo, el país de la isla tiene un toque de queda de 10 p.m. a 5 a.m., lo que requiere que todos los negocios no esenciales cierren antes de las 9 p.m.

Aruba ha tenido 101 casos de COVID-19 y tres muertes relacionadas, según datos de Johns Hopkins.