En medio de una creciente tendencia social hacia la incorporación de hábitos saludables cada vez más personas reconocen la importancia de cuidar su salud y bienestar a través de una alimentación sana. Hoy, se priorizan los alimentos naturales y orgánicos y se limitan los ultraprocesados con aditivos artificiales. Hay un cambio de mentalidad hacia el cuidado personal y la concientización sobre cómo las elecciones alimentarias impactan en la salud.

Gran parte de estos cambios se pueden notar en las redes sociales. Precisamente, en el último tiempo TikTok se ha convertido en una “biblia online” que todo lo que revela o muestra es considerado “palabra santa” por sus usuarios. Tomar vinagre de manzana en ayunas, agua con clorofila para reducir la hinchazón o comer polen de abejas para aumentar las defensas son solamente algunas de las miles de recomendaciones que hacen los tiktokers que prometen salud.

La última recomendación viral que surgió y que circula actualmente en esta red social es el hashtag #internalshower que actualmente tiene más de 120 millones de visualizaciones. Los videos que se pueden encontrar en dicha búsqueda se centran en una bebida que, según comentan los influencers, “hace milagros en el cuerpo”: agua con limón y semillas de chía. Las grabaciones varían y cuentan la experiencia de personas que prueban este líquido y destacan cómo les alivia los síntomas de malestar digestivo (entre ellos la hinchazón y el estreñimiento) hasta dietistas y profesionales registrados que opinan sobre su eficacia.

La gran duda que se origina a partir de esta moda es: ¿de dónde surgió esta creencia y cuán eficaz es beber dicha poción para sanar el organismo?

Esta bebida detox fue promulgada por Daryl Gioffre, un famoso nutricionista y autor de bestsellers que tienen como fin alcanzar una óptima salud digestiva como “Get Off Your Acid” y “Get Off Your Sugar”; en sus propias palabras, esta bebida que emula “una ducha interna” consiste en 2 cucharadas de semillas de chía, un vaso de agua, el jugo de 1 rodaja de limón y 1/8 de cucharadita de sal. Siguiendo la receta, los ingredientes deben ser mezclados y dejados en reposo durante cinco minutos o hasta que las semillas de chía comiencen a formar un gel/gota protectora alrededor suyo.

“Me ha ayudado a combatir el estreñimiento y reducir la hinchazón”; “desde que lo tomo tengo menos hambre, puedo estar horas sin necesidad de comer”; “se siente como si te estuvieran limpiando por dentro”. Estos son algunos de los comentarios que más se destacan entre las reseñas que hacen los usuarios en línea.

Bajo la lupa.

La creciente popularidad de beber agua con limón y semillas de chía se debe, en gran parte, a los numerosos beneficios que ofrecen para la salud los ingredientes de la “ducha interna” por separado. Si se analiza esta bebida en detalle sus componentes se asocian con lo saludable. Hidratación, propiedades antioxidantes, vitamina C, fibra y Omega-3 son una proporción de los beneficios que se relacionan con el agua, el limón y las semillas de chía. No obstante, ¿qué dicen los profesionales sobre esta bebida?

“Es una buena forma de vehiculizar la chía ya que a muchas personas les cuesta incorporarla en la alimentación. El problema que ocurre con estas tendencias es que muchas veces por redes sociales se le atribuyen efectos mágicos a ciertos alimentos o bebidas, prometiendo una perdida de peso rápida o la eliminación inmediata de toxinas cuando en verdad, ningún alimento o bebida hará que eso ocurra”, advierte la licenciada en Nutrición, Rocío Tordini (M.N. 10709).

En lo sucesivo, la profesional agrega que si bien hay que tener cuidado con las modas alimenticias que circulan en las redes sociales y no creer que hay alimentos o sustancias mágicas, beber agua con limón y semillas de chía ofrece varios beneficios para la salud.

1. Chía

En primer lugar, la Lic. Tordini destaca que la bebida brinda saciedad gracias al aporte de fibra que tienen las semillas de chía que hacen que el proceso de vaciamiento gástrico sea más lento. Una investigación publicada en la revista internacional Molecules y llamada “Chia seeds: A comprehensive review on their nutritional and health benefits”, evaluó los beneficios nutricionales de la chía y los profesionales a cargo coincidieron en que este alimento es una excelente fuente de fibra, proteínas y ácidos grasos omega-3. Al observar a los participantes de la muestra tras el consumo de las semillas, los estudiosos notaron que mejoraban varios aspectos corporales, entre ellos: la salud cardiovascular, los niveles de azúcar en la sangre y una mejor digestión.

En concordancia con lo anterior, Tordini señala que el consumo de semillas de chía puede disminuir el colesterol y los triglicéridos debido al alto contenido de Omega 3 y fibra que poseen. “También previenen el estreñimiento ya que la fibra de las semillas tiene la capacidad de retener agua y acelerar el tránsito gastrointestinal”, revela. Asimismo, explica que esto último colabora con la disminución del tiempo de contacto de sustancias carcinogénicas con la mucosa del colon.

2. Limón

Respecto del limón, durante siglos este cítrico fue utilizado para tratar el escorbuto -una condición que puede desarrollarse debido a la falta de vitamina C-. Una investigación titulada Vitamin C and Immune Function sostiene que esta vitamina presente en cítricos es necesaria para que el sistema inmunitario genere y mantenga una respuesta adecuada contra las infecciones o amenazas. “Aporta antioxidantes que previenen el daño de los radicales libres y refuerzan el sistema inmunológico. Este beneficio también está relacionado a los polifenoles -grupo de sustancias presentes en las plantas con una alta capacidad antioxidante- que aporta la chía”, dice Tordini. A su vez, hace énfasis en la importancia de consumir alimentos antioxidantes a través de la dieta para evitar las consecuencias de los contaminantes del medio ambiente que provocan estrés oxidativo -afección que se presenta cuando hay demasiadas moléculas inestables en el cuerpo- como pueden ser las sustancias químicas derivadas del humo de los cigarrillos.

Por demás, si bien muchos de los comentarios y reseñas de quienes han probado esta bebida profesan que su consumo fue “un antes y un después” en sus intestinos, esto podría ser una reacción subjetiva. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Scientific Report comprobó que el consumo a largo plazo de los polifenoles del limón previene cambios relacionados con el envejecimiento en los intestinos.

“Estos efectos en la salud no son exclusivamente de la bebida sino que también pueden ser obtenidos a través del consumo de otros alimentos que sean fuentes de fibra, vitamina C y antioxidantes como por ejemplo las frutas, verduras y otras semillas como las de girasol, lino o sésamo”, concluye Tordini.