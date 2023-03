Las paredes rústicas son tendencia en decoración de interiores, ya sea con acabados en piedra, madera, ladrillo o hasta papeles pintados con múltiples texturas que ofrecen ese look de campo que se adapta a múltiples estilos decorativos.

Hay muchas maneras de conseguir una pared rústica y lograr ese ambiente de campo. Los revestimientos naturales como la piedra son los favoritos esta temporada.

A continuación, las diferentes opciones que podés encontrar en el mercado para replicar un estilo rustico en tu hogar.

* Piedras

La piedra es un elemento natural que aporta calidez y textura a la decoración. Las paredes de piedra son aislantes y mantienen el calor en el invierno y la casa fresca en verano.

Hoy en día es tendencia recuperar texturas. En muchas casas antiguas, se puede encontrar debajo de las superficies revocadas de sus paredes, piedras rusticas naturales que se amoldarían perfecto a esta tendencia tan vigente. Sin embargo, si no podes recurrir a descubrir tus paredes originales, siempre podes revestirlas con piedras naturales como calizas, pizarras o mármoles. Al mismo tiempo el mercado ofrece muchas alternativas para imitar el efecto rústico de este material con opciones que imitan sus relieves, tonos y texturas, como lo son los paneles y vinilos. Pero para que el efecto no sea demasiado intenso, te recomendamos que destines el acabado en piedra a una sola pared para no sobrecargar el ambiente. Es importante destacar que los acabados de piedra combinan muy bien con la madera al natural.

Ya sea recuperando la piedra original de un muro o recubriendo una pared con piedra o paneles de piedra pre montados, una pared de piedra aporta personalidad y una nota rústica a cualquier estancia.

Madera

La madera es la clave del estilo rústico por ser un material vivo, cálido y mantiene estable la temperatura de la casa. Sus acabados transmiten autenticidad a través de sus nudos naturales y las imperfecciones a la vista. Cuando hablamos de ambientes rústicos, no necesariamente deben ser habitaciones oscuras y tener materiales con mucho peso visual, muy por el contrario, la madera pintada de blanco también transmite ese efecto rústico y acogedor.

Podés revestir una sola pared con madera, para aprovechar la calidez y nobleza de este material y combinarla con el resto de paredes pintadas de blanco o un color que combine con la tonalidad de la madera.

Es importante aclarar que existen muchas opciones en el mercado para lograr este revestimiento, no solo la madera natural, sino que podrás encontrar revestimientos en chapa, MDF e incluso en PVC que imita la textura y el acabado de la madera, y que son muy fáciles de aplicar.

Papel pintado

El papel pintado hace varios años que es tendencia por ser versátil y accesible. Hoy en día podés encontrar infinidad de diseños que resultan fáciles de aplicar y que podés cambiarlos esporádicamente si los diseños te cansan.

Los papeles pintados te permiten elegir el diseño que mejor se adapte a tu estilo decorativo y a la vez, podrás encontrarlos también en sus versiones texturadas, lo que le dará mayor realismo a tu pared. Otra alternativa sencilla y rápida de instalar son los paneles de poliuretano que se fijan a la pared con un adhesivo especial, por lo que su montaje no genera polvo ni suciedad.

Ladrillo visto

El ladrillo es un material natural, de máxima durabilidad y que no pasa de moda. En muchos casos cuando se entra en obra, aparece este material, dejándolo a la vista para lograr mayor carácter en dicha habitación.

El ladrillo visto sigue siendo una opción muy estilosa, sobre todo si se utiliza solo en una de las paredes. Lo encontrarás en tonos y formas diferentes. Este material se adapta muy bien al estilo rústico en paredes que tan de moda está. Aunque su presentación más clásica sigue siendo la de acabado natural, también es tendencia pintarlo de blanco, gris piedra y otros tonos claros.

Las paredes de ladrillo podés dejarlas a la vista o pintarlos del mismo color que el resto de paredes. Es importante resaltar que para evitar sobre cargar la habitación te limites a revestir una sola pared o bien franjas muy pequeñas, el resultado será igual de decorativo. Una opción low cost para lograr este revestimiento en tu casa, es la de recurrir a los azulejos, cerámicos, paneles de poliuretano, resinas sintéticas, incluso papeles pintados, que imitan al ladrillo.

Fuente: Puntual