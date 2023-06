Los huevos poché suelen ser sencillos de preparar, pero hay algunos trucos que hacen aún más fácil aún esta tarea y con mejores resultados.

Los huevos tienen un alto valor nutritivo. Son una fuente abundante de aminoácidos esenciales, minerales, vitaminas y ácidos grasos de buena calidad. Para ser más precisos, contienen vitamina A, hierro, vitamina B12, riboflavina, colina, zinc y calcio. Además, se consideran una de las fuentes alimentarias de proteína más económicas e importantes.

Sin duda, una de las ventajas de este alimento es que es muy versátil y puede elaborarse de muchas maneras. A continuación, los trucos vas a preparar huevos poché sin que se rompan:

1. En agua

Este primer truco para preparar huevos poché es el más común. Basta con tomar los huevos y un litro de agua. Es muy sencillo, pero hay que prestar atención a la técnica.

Instrucciones

- Lo primero que tienes que hacer es poner el litro de agua a hervir. Es importante que sea un litro y no menos, porque necesitamos que al agregar el huevo, la temperatura no disminuya mucho.

- Mientras se calienta el agua, casca el huevo y reserva en un bol.

- Cuando notes que empiezan a salir burbujas en la superficie del agua, toma una cuchara y empieza a revolver con mucho cuidado.

- Remueve hasta lograr un remolino y echa el huevo en la mitad, notarás cómo el movimiento del agua atrapa el huevo, evitando que la clara del huevo se disperse por toda la olla.

- Al cabo de 3 minutos en el agua, sácalo con la ayuda de una espumadera para que no quede muy mojado.

- Sirve y ponle sal a tu gusto.

2. Envueltos en papel film

Si tienes varios comensales en casa que están deseosos de comerse unos sabrosos huevos poché, entonces no te compliques. Lo que tienes que hacer es conseguir papel film. Con este truco quedarás muy bien y lograrás sacar el producto en un dos por tres.

Instrucciones

- Coloca a hervir un litro de agua en una olla.

- Recorta los trozos de papel film que necesites para la cantidad de huevos que vas a preparar.

- Toma una taza o algo hondo para poner el papel encima y crear un cuenco.

- Con una brocha de cocina, pásale un poco de aceite de oliva al papel.

- Casca el huevo encima, colócale sal y pimienta al gusto. También puede añadir otros elementos, como jamón.

- Toma las cuatro puntas del papel film para cerrar y haz un nudo (por ello deben ser lo suficientemente grandes los trozos de papel).

- Ahora bien, también los puedes cerrar con la ayuda de un hilo u otro trozo de papel film. El hecho es que queden muy bien cerrados.

- Cuando el agua esté burbujeante, ve colocando los huevos envueltos.

- Prepara un bol con agua fría para ir pasando los huevos poché, ya que si son muchos, pueden pasarse de punto mientras los sacas del envoltorio.

3. Huevos poché en microondas

Si sientes que te complicas mucho con la técnica del remolino de agua o el envoltorio del papel film, entonces te tenemos un truco especial para preparar huevos poché en el microondas. Esta técnica es ideal para cuando vas a realizar tus escalfados y el tiempo apremia.

Instrucciones

- Toma un bol apto para usar en el microondas y ponle el agua suficiente para que cuando eches el huevo quede completamente tapado.

- Pon el líquido dentro del microondas y calienta a máxima potencia hasta que el agua esté a punto de hervir. Es complejo darte un tiempo estimado, ya que este depende del modelo y características específicas de tu electrodoméstico. Mientras tanto, casca tu huevo y resérvalo.

- Cuando el agua esté lista, sácala del micro y echa el huevo; tapa con un plato y ponlo de nuevo en el electrodoméstico por 40 segundos más, en la misma potencia.

- Al cabo de este tiempo, apóyate en la espumadera y saca el huevo.

- Ponle la sal a tu gusto y consume cuando desees.

- Notarás que la forma no es tan redonda como cuando se hace en olla, pero el resultado es el mismo a nivel de sabor.

Otros trucos para preparar huevos poché como un profesional

Además de estos tres trucos para preparar huevos poché, hay otras acciones que te ayudarán a hacer una preparación de alto nivel. Por ejemplo:

- Utiliza los huevos más frescos que encuentres. Esto garantiza que la técnica de escalfado que uses tenga mejores resultados y no tengas que añadir pasos extras a la preparación.

- Si no sabes si los huevos son frescos o no, entonces usa un colador para separar la parte no tan fresca cuando los casques. Notarás que se separa la clara de una porción de huevo más líquida, esta última es la que no debes usar.

- Usa un poco de vinagre en el agua para escalfar; de este modo, los huevos no tan frescos tendrán una incorporación óptima.

- Si preparaste los huevos poché con mucha anticipación y al momento de servir están fríos, sírvelos en alguna salsa caliente o pásalos por un poco de agua tibia antes de emplatar.

- Siempre casca los huevos sobre una taza o vaso antes de ponerlos a pochar. Esto te permitirá retirar las partes poco agradables, como las manchas rojas. Así, servirás un huevo escalfado perfecto.

