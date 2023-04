Nota de Clarín

En el amplio universo actual de los vínculos sexoafectivos las opciones son tan numerosas como diversas. En ese marco aparece el anglicismo “situationship” para reemplazar con “situación amorosa” a la clásica “relación amorosa”.

Según un informe de Tinder, la presencia de las “situationship” es tal que ya se posiciona como una de las tres cosas que más buscan las y los solteros de entre 18 y 25 años, junto a la compañía y la amistad.

Qué es una “situationship”

Se trata de “un concepto incubado dentro de la Generación Z y los Millenials y hace referencia al pasaje de relación a situación, un tipo de modalidad vincular donde las personas involucradas tienen una conexión física y emocional, sin ningún tipo de etiquetas y, probablemente, sin proyecto a largo plazo”, explicó a Clarín Noelia Benedetto, sexóloga y psicóloga especialista en relaciones no monogámicas.

Pese a la posible ausencia de un plan a futuro, aclaró, “que no haya un proyecto desde el vamos no quiere decir que no tenga duración. También puede que esto llegue a algo del orden de lo normativo (o no)”.

La especialista explicó que los involucrados no tienen aquí un contrato de exclusividad, pero, sin embargo, comparten cuestiones ligadas a lo íntimo y lo emocional. “No hay cabida para etiquetas como noviazgo o pareja, no hay un compromiso formal a priori, pero se comparten tiempo, experiencias, afectos, sentimientos, espacios, círculos sociales, diálogo y algo semejante a la confianza”.

El capítulo siguiente a “amigos con derechos”

Benedetto mencionó que esto, algo así como “un sinónimo de 'tener algo' o 'estar en una', hace referencia a lo transitorio, al 'vamos viendo'”.

La existencia de modalidades como las “relationship”, según ella, se debe a que “hay un mayor reconocimiento de la complejidad y la diversidad de las diferentes relaciones sexoafectivas que se pueden presentar, lo cual llevó a la popularidad a ciertos términos que reemplazan a expresiones noventosas como 'amigos con derechos', donde el foco solamente estaba en lo sexual”.

A diferencia de ese famoso “derecho al roce”, una “situationship abarca aspectos relativos al sexo, a la intimidad, a la comunicación, al romance, a la compañía y a la contención”.

La psicóloga aclaró también que existe la posibilidad de que algunas personas lo lea como algo ambiguo y esto genere que se de “un amplio rango de opciones entre los límites de la amistad y un noviazgo”.

Aquí y ahora

La sexóloga (en Instagram, @lic.noeliabenedetto) sostuvo que si bien el auge de las “relationship” puede explicarse a través del gran porcentaje de la población joven que elige no jerarquizar las relaciones sexoafectivas o de pareja por sobre otras, también puede deberse a la deconstrucción de la norma social implícita que establece que sólo nos podemos relacionar a través de un tipo de amor.

Además, destacó que aunque “la cultura de la inmediatez implica la búsqueda constante de una gratificación inmediata o instantánea que puede influir en las dinámicas vinculares al promover la idea de una conexión rápida, sin compromiso y sin ataduras; ni esto ni la edad son las únicas razones de que las personas puedan preferir este tipo de vínculos”.

Así, dentro de las posibles explicaciones mencionó que es posible que “estas generaciones quieran evitar los malestares que origina el apego emocional, pero sin llegar a desatender sus deseos en relación a lo sexoafectivo”.