Hoy en día, es normal que una persona tenga gran cantidad de ocupaciones. Por eso, limpiar rápido el hogar se ha transformado en una necesidad. Para esto, diariamente se pueden realizar acciones con el fin de aliviar las tareas.

A continuación, trucos sencillos para tener en cuenta:

LIMPIEZA DEL HOGAR PASO A PASO

1- Limpia de arriba abajo; si no, al repasar las zonas superiores, ensuciarás las inferiores.

2- Barre o aspira siempre antes de sacar el polvo, ya que al barrer puede levantarse suciedad que acabe de nuevo sobre los muebles.

3- En los textiles (alfombras, tapicerías, cortinas...) quita las manchas cuando se produzcan, antes de que se sequen.

4- Si al recoger la ropa tendida la guardas arrugada, te costará más trabajo plancharla. Merece la pena tardar 5 minutos en guardarla estirada y doblada.

5- En los cuartos, establece un día para cambiar las sábanas (no todas las camas a la vez) y échalas directamente a lavar para que no se acumule la colada. Da la vuelta al colchón cada 15 días y déjalo que ventile un par de horas, así no tendrás que aspirarlo cada semana.

6- En la sala pon fundas al sofá que puedas retirar y sacudir con facilidad y que sean lavables. Te costará mucho menos dejarlo perfecto.

7- Planifica. Hay tareas que pueden hacerse cada 15 días, como limpiar los armarios por dentro, las puertas y ventanas, sacudir las paredes, repasar a fondo las lámparas... Establece un calendario mensual para que no coincidan.

8- Un consejo, mejor recoge y aspira los lunes, ya sabes que durante el fin de semana los niños están más en casa, o puedes recibir visitas.

9- Un truco para evitar tener que repasar cuando barres es envolver el cepillo en una media de nailon, recogerás todas las pelusas y polvo en una sola barrida. Y es que el nailon genera electricidad estática que atraerá cada pequeña partícula.

CONSEJOS PARA LIMPIAR LA COCINA A FONDO

1- Mejor barrer después de cenar, así no se irán acumulando ni migas ni pelusas en el suelo.

2- Tres veces a la semana pon en el microondas un vaso con agua y limón. Ponlo en marcha y deja que se cree vapor. Luego solo tendrás que repasar.

3- Protege armarios, baldas y cajones con papel de cocina o plástico. Cuando estén sucios, los cambias y listo.

4- Cubre el suelo frente a la zona de fuegos con una alfombrilla y evita dejar huellas de grasa por toda la cocina.

5- Repasa la heladera antes de ir a hacer la compra. Obviamente, cuando está llena se tarda más en limpiarla que si está casi vacía.

TRUCOS PARA LIMPIAR BIEN Y RÁPIDO EL BAÑO

1- Echa vinagre a los sanitarios una vez a la semana, quedarán perfectos casi sin esfuerzo.

2- Aprovecha para secar los azulejos con un paño cuando se ha creado mucho vapor en el cuarto de baño, por ejemplo, tras salir de la ducha. No te costará nada dejarlos perfectos.

3- La cortina enjuágala siempre después de la ducha para que no le queden restos de jabón ni espuma. Así se mantendrá limpia más tiempo.

4- Para que no se queden empañados los espejos, usa muy poco espray y un paño que no deje pelusa. Un consejo, limpia con vinagre diluido en agua templada y seca con papel de periódico.