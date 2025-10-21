Adiós al mantel de tela: el nuevo material que será tendencia en 2026 La nueva tendencia combina practicidad, diseño y sustentabilidad. Ocupa menos espacio, se limpia en segundos y puede usarse en distintos rincones del hogar.

Durante décadas, el mantel de tela fue un clásico de las mesas argentinas. Pasó de generación en generación como símbolo de las comidas en familia y del cuidado del hogar. Sin embargo, esa costumbre empieza a quedar atrás: una nueva alternativa se impone en los hogares modernos y promete ser tendencia en 2026.

Se trata de los individuales de bambú, una opción práctica, estética y sustentable que está transformando la forma de vestir la mesa.

Por qué los individuales de bambú se volvieron furor

El éxito de este accesorio se debe, ante todo, a su facilidad de mantenimiento. A diferencia del mantel tradicional —que requiere lavado, planchado y ocupa mucho espacio al guardarse—, los individuales de bambú se limpian simplemente con un paño húmedo.

Además, su material resistente y flexible los convierte en una alternativa ideal para el uso diario. Ocupan muy poco lugar, suman un toque moderno y natural al ambiente, y se adaptan a cualquier tipo de vajilla o decoración.

El individual de bambú promete reemplazar al mantel de tela.

Ventajas de usar individuales de bambú

Fáciles de mantener: alcanza con pasarles un trapo para que queden limpios.

Ecológicos: el bambú es un material renovable y biodegradable.

Versátiles: se adaptan a todo tipo de vajilla y decoración.

Estilo y diseño: vienen en distintos colores y formas, sumando personalidad a la mesa.

Cómo elegir y usar los individuales de bambú en casa