Así es el Jetour T2, el SUV chino que pisa fuerte en el segmento mediano Con motor turbo, tracción 4x4 y un diseño robusto, la marca busca conquistar a los fanáticos de la aventura en Argentina.

La marca Jetour quiere pisar fuerte en el mercado argentino y acaba de lanzar el nuevo T2, un SUV mediano que apunta directo a quienes buscan salir del asfalto y animarse a la aventura.

Este modelo, que llega importado de China, se posiciona por encima del T1 y se suma a la Serie T de la marca, que viene creciendo en nuestro país desde julio de 2025.

El Jetour T2 apuesta por un diseño “boxy”, con líneas rectas y una presencia imponente. Estribos, detalles de estilo aventurero y una cabina amplia con terminaciones premium marcan la diferencia.

Jetour T2.

Precios y versiones

Jetour T1 4WD: USD 51.900.

Jetour T2 4WD: USD 54.900.

El Jetour T2 ya está disponible en los concesionarios oficiales, con un precio de USD 54.900 y una garantía de siete años o 200.000 kilómetros.

El motor del Jetour T2

Tipo: 2.0 TGDI.

Cilindrada: 1998.

Cilindros: 4.

Válvulas: 16.

Transmisión: 7 DCT (transmisión automática de doble embrague).

Potencia máxima: 254 caballos de fuerza a 5.500 rpm.

Par motor máximo. 390 Nm/1750-4000 rpm.

Tracción: en las 4 ruedas.

Las medidas son: largo x ancho x alto: 47,85 mts, 20,06 mts, 18,80 mts.

Chasis, frenos y dimensiones

Suspensión delantera: independiente MacPherson.

Suspensión trasera: independiente Multilink.

Frenos delanteros: discos ventilados.

Frenos traseros: discos sólidos.

Distancia entre ejes: 28 mts.

Tanque de combustible: 70 litros.

Neumáticos: 255/55 R20. (5 unidades).

Techo panorámico: si.

Seguridad

6 airbags.

Reparto electrónico de frenado (EBD).

Diferencial de deslizamiento limitado trasero.

Control de velocidad crucero adaptativo (ACC).

Cámaras de estacionamiento 540 °.

Control de descenso en pendientes (HDC).

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Control de estabilidad (ESC).

Frenado autónomo de emergencia (AEB).

Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

Detección de vehículos en ángulo muerto (BSD).

Mantenimiento activo de carril (LKA).

Asistencia de salida en pendientes (HHC).

Radar de vadeo.

La pantalla de la cabina es de 15,6 pulgadas con conexión a dispositivos.

Confort y tecnología