La marca Jetour quiere pisar fuerte en el mercado argentino y acaba de lanzar el nuevo T2, un SUV mediano que apunta directo a quienes buscan salir del asfalto y animarse a la aventura.

Este modelo, que llega importado de China, se posiciona por encima del T1 y se suma a la Serie T de la marca, que viene creciendo en nuestro país desde julio de 2025.

El Jetour T2 apuesta por un diseño “boxy”, con líneas rectas y una presencia imponente. Estribos, detalles de estilo aventurero y una cabina amplia con terminaciones premium marcan la diferencia.

Precios y versiones

  • Jetour T1 4WD: USD 51.900.
  • Jetour T2 4WD: USD 54.900.

El Jetour T2 ya está disponible en los concesionarios oficiales, con un precio de USD 54.900 y una garantía de siete años o 200.000 kilómetros.

El motor del Jetour T2

  • Tipo: 2.0 TGDI.
  • Cilindrada: 1998.
  • Cilindros: 4.
  • Válvulas: 16.
  • Transmisión: 7 DCT (transmisión automática de doble embrague).
  • Potencia máxima: 254 caballos de fuerza a 5.500 rpm.
  • Par motor máximo. 390 Nm/1750-4000 rpm.
  • Tracción: en las 4 ruedas.
Chasis, frenos y dimensiones

  • Suspensión delantera: independiente MacPherson.
  • Suspensión trasera: independiente Multilink.
  • Frenos delanteros: discos ventilados.
  • Frenos traseros: discos sólidos.
  • Largo x ancho x alto: 47,85 mts, 20,06 mts, 18,80 mts.
  • Distancia entre ejes: 28 mts.
  • Tanque de combustible: 70 litros.
  • Neumáticos: 255/55 R20. (5 unidades).
  • Techo panorámico: si.

Seguridad

  • 6 airbags.
  • Reparto electrónico de frenado (EBD).
  • Diferencial de deslizamiento limitado trasero.
  • Control de velocidad crucero adaptativo (ACC).
  • Cámaras de estacionamiento 540 °.
  • Control de descenso en pendientes (HDC).
  • Sensores de estacionamiento delanteros y traseros.
  • Control de estabilidad (ESC).
  • Frenado autónomo de emergencia (AEB).
  • Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).
  • Detección de vehículos en ángulo muerto (BSD).
  • Mantenimiento activo de carril (LKA).
  • Asistencia de salida en pendientes (HHC).
  • Radar de vadeo.
La pantalla de la cabina es de 15,6 pulgadas con conexión a dispositivos.

Confort y tecnología

  • Faros full led.
  • Volante multifunción revestido en eco-cuero.
  • Pantalla LCD 15,6 pulgadas.
  • Tapizados de eco-cuero.
  • Materiales interiores tipo soft-touch.
  • Sistema de arranque por botón y remoto.
  • Conexiones USB-USB-C, Bluetooth y toma 12 V.
  • Gaveta climatizada.
  • Ajuste del volante en profundidad y altura.
  • Asiento del conductor con ajuste eléctrico en seis direcciones con memorias.
  • Control por voz.
  • Levas al volante.
  • Cargador inalámbrico para celulares.
  • Sistema de monitoreo y purificación de aire.
  • 12 parlantes.
  • Climatizador bizona.
  • Asiento del pasajero con ajuste eléctrico en 4 direcciones.
  • Luces interiores ambientales.
  • Asientos delanteros con ventilación y calefacción.
  • Acceso sin llave.
  • Freno de estacionamiento eléctrico.
  • Conexión inalámbrica Android Auto y CarPlay.
