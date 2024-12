Cómo usar Grok, la IA de X que generó una oleada de imágenes bizarras

Esta semana la plataforma X (Twitter) lanzó Grok, su propia IA que esta disponible para todos los usuarios. Como todo ChatBot esta herramienta permite contestar preguntas en segundos para facilitar tareas, sin embargo, lo que más sorprendió a los usuarios es lo realistas que se ven las imágenes que genera.

Cómo empezar a utilizar Grok y que se puede hacer con ella

Esta semana, X (Twitter) se llenó de imágenes completamente bizarras: desde Javier Milei con un tatuaje del Che Guevara hasta Lionel Messi piloteando un avión con Dua Lipa. Claramente, estas fotos no son reales sino que fueron generadas con Grok 2.0, la nueva IA de la plataforma de Elon Musk.

Esta IA a sorprendido no solo por ser gratuita para todos los usuarios de la red social, sino también por su capacidad para generar imágenes extremadamente realistas. Grok tiene acceso en tiempo real a la web, por lo que podría ser muy útil para analizar imágenes y documentos, actualizar información y brindar respuestas a preguntas con rapidez.

Sin embargo, la IA tiene sus limites. «No tengo acceso a datos internos o privados de X (antes Twitter) ni a sistemas internos de ninguna plataforma. No puedo ver ni especular sobre información privada de usuarios o el funcionamiento interno de X. No puedo inventar o improvisar información. Si no tengo una respuesta precisa, debo decirlo», asegura el Chat Bot.

Para acceder a esta IA desde X, los usuarios encontrarán un botón de Grok en el menú de opciones ubicado en el lateral izquierdo en la versión web. Mientras que desde el celular se accede en la barra de opciones inferior. Para poder utilizarla deberás tener linkeado un número de teléfono a tu cuenta y haberla creado hace más de 7 días.

La aplicación tiene una versión más compleja para los usuarios que paguen premium. Para quienes utilicen X de forma gratuita hay un máximo de 10 preguntas o solicitudes al ‘chatbot’ cada dos horas, incluyendo la capacidad de generar imágenes.

Grok no puede hacer todo tipo de fotografías, en este aspecto también esta limitado. Según detalla la misma IA, no puede generar: contenido pornográfico o explícitamente sexual, violencia gráfica extrema, difamación o calumnia visual, contenido ilegal, propaganda política o religiosa, información privada o personal e imágenes con derechos de copyright.

Sin embargo, estas reglas no se respetan estrictamente, ya que muchas imágenes fueron generadas con personajes que tienen derechos de autor como Harry Potter o los Minions.