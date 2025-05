Cuáles son las 10 enfermedades que causa el tabaco Su consumo es un factor de riesgo y complicaciones para patologías como el asma, las cataratas y el cáncer. Además, se lo asocia a más de 8 millones de muertes al año

El tabaquismo sigue figurando entre los principales factores de riesgo para la salud en todos los continentes y representa uno de los mayores desafíos a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año, tanto por consumo directo como por exposición al humo ajeno.

De acuerdo con un informe State of Tobacco Control de la American Lung Association, las consecuencias de su consumo van más allá de los pulmones y afectan diversos sistemas del cuerpo humano, y enumeraron 10 enfermedades relacionadas con el hábito de fumar.

Es que, además de las defunciones relacionadas con el consumo, cerca de 1.3 millones de estas muertes corresponden a personas que no fuman, pero están en contacto con el humo ambiental, ya sea en entornos cerrados, lugares públicos, sitios laborales y hogares, donde conviven con fumadores, según la OMS.

El impacto del tabaquismo es transversal, afecta niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas, sin importar estratos sociales, situación que sobrecarga los sistemas de salud pública a nivel mundial.

Además, el tabaco se asocia a cientos de complicaciones clínicas y a años de vida saludable perdidos, sin olvidar el daño ambiental directo debido a la contaminación de residuos y la deforestación como consecuencia del cultivo de tabaco.

A nivel metabólico, la nicotina y más de 7.000 sustancias químicas presentes en el humo del cigarrillo (de las cuales al menos 70 son conocidas como cancerígenas, según la OMS) alteran múltiples órganos en forma simultánea.

De acuerdo con el máximo ente sanitario mundial, menos del 20% de la población global está protegida por leyes que garantizan ambientes completamente libres de humo de tabaco, y la exposición involuntaria continúa como un problema crítico en escuelas, transportes públicos y ambientes laborales.

Cuáles son las 10 enfermedades que provoca el consumo de tabaco

El humo del cigarrillo potencia la gravedad de los ataques de asma, elevando su frecuencia y poniendo en riesgo la vida de millones de pacientes con esta enfermedad respiratoria crónica

1- Asma

El asma es una enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias, generando síntomas como tos, sibilancias, disnea y opresión torácica. Según los últimos datos de la OMS, afecta a más de 260 millones de personas en el mundo, con 455 000 muertes.

Aunque puede controlarse con medicación inhalada, su evolución del asma se agrava significativamente en adultos expuestos al humo de tabaco, incluso de forma pasiva. Asimismo, el humo de segunda mano (que se inhala indirectamente) y el de tercera mano (que queda impregnado en superficies y tejidos textiles) intensifican la inflamación bronquial, reducen la eficacia del tratamiento y aumentan la frecuencia y gravedad de las crisis asmáticas.

Desde el máximo ente sanitario internacional advierten que evitar estas formas de exposición es clave para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes viven con asma.

2- Enfermedades cardíacas

El tabaquismo contribuye al deterioro del corazón y de las arterias, encabezando la lista de factores responsables de las enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en los Estados Unidos El tabaquismo contribuye al deterioro del corazón y de las arterias, encabezando la lista de factores responsables de las enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en los Estados Unidos

Las afecciones cardiovasculares mantienen una de las tasas de mortalidad más elevadas asociadas al tabaquismo, según datos de la OMS y la Federación Mundial del Corazón. Fumar produce daño en la pared vascular, acelera el depósito de placas de ateroma (aterosclerosis), eleva la presión arterial y favorece coágulos y arritmias.

El tabaquismo se asocia con alrededor de 7 millones de muertes al año en todo el mundo, según la Federación Mundial del Corazón. Cifra que se traduce en un incremento de infartos agudos de miocardio, insuficiencia cardíaca y muertes súbitas.

La OMS indica que la reducción del tabaquismo contribuye en forma directa a disminuir la incidencia de estas enfermedades y mejora la sobrevida a largo plazo.

3- Accidente cerebrovascular

El consumo de tabaco eleva el riesgo de accidentes cerebrovasculares al favorecer el bloqueo del flujo sanguíneo cerebral y comprometer funciones esenciales del sistema nervioso El consumo de tabaco eleva el riesgo de accidentes cerebrovasculares al favorecer el bloqueo del flujo sanguíneo cerebral y comprometer funciones esenciales del sistema nervioso

La exposición al tabaco activa y pasiva multiplica el riesgo de un accidente cerebrovascular (ACV). El tabaco provoca endurecimiento y taponamiento de arterias, lo que aumenta la probabilidad de isquemias cerebrales y hemorragias.

De acuerdo con Mayo Clinic, un accidente cerebrovascular isquémico se produce cuando el suministro de sangre que va a partes del cerebro se obstruye o reduce. Esto evita que el tejido del cerebro reciba oxígeno y nutrientes.

Según la OMS, cada año se producen en el mundo más de 15 millones de ACV, de los cuales 5 millones resultan en discapacidad permanente. Fumar incrementa tanto la prevalencia como la gravedad y consecuencias de los eventos vasculares cerebrales.

4- EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

Hasta el 90 % de los casos de EPOC se atribuyen al tabaco, provocando una reducción drástica de la capacidad respiratoria y de la calidad de vida de quienes la padecen Hasta el 90 % de los casos de EPOC se atribuyen al tabaco, provocando una reducción drástica de la capacidad respiratoria y de la calidad de vida de quienes la padecen

A nivel mundial, hasta el 90% de los casos de EPOC pueden atribuirse al tabaquismo, señala la OMS. Esta enfermedad progresiva incluye bronquitis crónica y enfisema, cuya característica central es el bloqueo casi irreversible del flujo aéreo en los pulmones.

La EPOC limita severamente la capacidad para llevar adelante actividades cotidianas y termina provocando muerte prematura en millones de casos. Las tasas de esta patología aumentan en países donde la prevención y el acceso a tratamientos para dejar de fumar son limitados, lo que acentúa la desigualdad en salud.

Aproximadamente, el 5% de todas las muertes a nivel mundial fueron causadas por EPOC en 2021, según los últimos datos suministrados por la OMS. Además, es la octava causa de mala salud en todo el mundo.

5- Diabetes

Fumar cigarrillos incrementa considerablemente la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y de sufrir complicaciones como enfermedades cardíacas, renales y amputaciones Fumar cigarrillos incrementa considerablemente la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y de sufrir complicaciones como enfermedades cardíacas, renales y amputaciones

Las personas que fuman aumentan entre un 30% y un 40% su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 frente a quienes jamás lo han hecho, asegura la American Lung Association. Además, la presencia de tabaco empeora el control glucémico y favorece complicaciones como ceguera, daño nervioso, amputaciones, enfermedades coronarias y renales, detalla la OMS y los CDC.

Según detalló Medlineplus la diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos.

Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía. Si se tiene diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Luego, este tipo de azúcar permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células.

El tabaco modifica el metabolismo de la insulina y de la glucosa, acentuando la inflamación crónica y anticipando la aparición de secuelas graves.

6- Cáncer de pulmón

Nueve de cada diez diagnósticos de cáncer de pulmón están relacionados directamente con el tabaquismo, reduciendo notablemente las probabilidades de supervivencia al detectarse la enfermedad Nueve de cada diez diagnósticos de cáncer de pulmón están relacionados directamente con el tabaquismo, reduciendo notablemente las probabilidades de supervivencia al detectarse la enfermedad

El cáncer de pulmón se destaca como una de las consecuencias más mortales del tabaquismo, siendo el responsable de aproximadamente el 90 % de los casos, advierten desde la American Lung Association. A pesar de las mejoras en su tratamiento, la probabilidad de vivir cinco años después del diagnóstico es limitada, con un 26,7 % de supervivencia.

Asimismo, esta patología oncológica es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial, con un estimado de 1,8 millones de fallecimientos en 2020, y su forma más frecuente de aparición se asocia directamente al consumo de tabaco, responsable de aproximadamente el 85% de los casos, advierten desde la OMS.

El tabaquismo, entonces, constituye el factor de riesgo más importante, junto con otros elementos como la exposición a sustancias nocivas, la contaminación del aire y antecedentes de enfermedades pulmonares.

Los síntomas, como tos persistente, disnea y dolor torácico, suelen aparecer en etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas, por lo cual la OMS enfatiza que la prevención primaria mediante políticas de control del tabaco y ambientes libres de humo, así como el cribado precoz en personas de alto riesgo, son fundamentales para reducir la incidencia y mortalidad.

7- Ceguera, cataratas y degeneración macular

El daño que el tabaco causa a los ojos puede resultar en pérdida progresiva de visión, siendo uno de los factores que aceleran la aparición de cataratas y degeneración macular en adultos mayores El daño que el tabaco causa a los ojos puede resultar en pérdida progresiva de visión, siendo uno de los factores que aceleran la aparición de cataratas y degeneración macular en adultos mayores

Según los CDC y la OMS, el tabaco afecta vías oculares y microvasculares, incluyendo la retina y el cristalino. Fumar acelera el desarrollo de cataratas, la causa principal de ceguera reversible a nivel global, y daña la mácula retiniana, responsable de la visión fina en adultos mayores.

Según Mayo Clinic, la catarata es una opacidad del cristalino del ojo, que suele ser transparente. Las personas con esta condición, al ver a través de cristalinos opacos, perciben su entorno de la misma manera que si lo hicieran a través de una ventana empañada. La visión nublada que causan las cataratas puede hacer que resulte más difícil leer, manejar un auto de noche o ver la expresión de un rostro.

En tanto, la degeneración macular asociada a la edad es la principal causa de ceguera irreversible tras los 65 años, y afecta la visión central, dificultando tareas como leer, reconocer rostros o ver con claridad. Sus síntomas incluyen visión borrosa, necesidad de más luz para leer, líneas que se ven onduladas y dificultad para identificar caras. Fumar no solo duplica el riesgo de desarrollarla, sino que también acelera su avance, alertan desde los CDC.

8- Salud reproductiva en mujeres

El tabaquismo, según la OMS, produce efectos adversos sobre la salud reproductiva de las mujeres. Disminuye la fertilidad, altera la función hormonal, aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas (embarazo ectópico, abortos espontáneos, complicaciones placentarias y nacimientos prematuros) y se asocia a infertilidad y menarca temprana (aparición de la primera menstruación antes de los 12 años de edad).

Las mujeres fumadoras presentan más dificultades para embarazarse y una mayor tasa de complicaciones fetales y neonatales.

9- Bebés prematuros y de bajo peso al nacer

Fumar durante la gestación predispone a los bebés a nacer antes de tiempo o con bajo peso, aumentando el peligro de problemas graves de desarrollo y de salud desde su nacimiento Fumar durante la gestación predispone a los bebés a nacer antes de tiempo o con bajo peso, aumentando el peligro de problemas graves de desarrollo y de salud desde su nacimiento

El consumo de tabaco, tanto activo como pasivo, durante el embarazo eleva la probabilidad de parto prematuro, bajo peso al nacer y muerte neonatal, según la OMS y los CDC. Los recién nacidos hijos de madres fumadoras tienen mayores dificultades para crecer y presentan una vulnerabilidad reforzada ante infecciones respiratorias y enfermedades crónicas.

El síndrome de muerte súbita del lactante también se relaciona con la exposición prenatal y posnatal al humo del cigarrillo.

10. Más de una decena de tipos de cáncer

La OMS advierte que el tabaquismo está asociado a más de 15 tipos de cáncer, no solo de pulmón sino también de boca, garganta, laringe, esófago, estómago, hígado, páncreas, riñón, vejiga, cuello uterino y colon, entre otros.

En las personas que fuman, la probabilidad de padecer más de un cáncer primario es superior incluso después de haber superado un primer diagnóstico.