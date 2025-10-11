Día Internacional del Dulce de Leche: invento argentino de pura casualidad Es uno de los grandes inventos nacionales y fue nombrado Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina. Desde 1998 tiene al 11 de octubre como su día mundial.

Con el fin de rendirle homenaje, se adoptó el 11 de octubre como el “Día Internacional del Dulce de Leche”. Este día especial se celebra desde 1998 aunque la historia del dulce de leche tiene su origen muchísimas años antes, según las revisiones históricas, el 11 de octubre de 1829, en la estancia de Cañuelas propiedad de Juan Manuel de Rosas.

El dulce de leche es otro de los puntos que está en discusión con los uruguayos (como el nacimiento de Gardel) respecto a dónde comenzó la historia, sin embargo, todo indica que efectivamente fue en territorio bonaerense que tuvo su origen, según consigna un documento que se encuentra en el Museo Histórico Nacional.

El dulce de leche: invento argentino y fruto de la casualidad

Actualmente, el dulce de leche es reconocido en el país como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina. Y aunque es de exportación y se puede conseguir en otras partes del mundo, incluso fabricado en diferentes latitudes no logró universalizarse como sí ocurrió con otros productos nacionales. Fundamentalmente, este dulce es muy fuerte en Argentina y en Uruguay.

Estos países durante mucho tiempo se discutieron el “copyright”, aunque todo indica que fue en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Cañuelas, donde comenzó la historia del dulce de leche. ¿Cuál sería el aporte uruguayo? Posiblemente, la mujer que sin querer hizo el primer dulce, era uruguaya.

La historia remite a la estancia de Juan Manuel de Rosas, en los tiempos de “unitarios” y “federales”. Entre estos últimos estaba Rosas, quien en 1929 se impuso al General Juan Lavalle (unitario) y se convirtió en gobernador de Buenos Aires, llegando a ser uno de los hombres más poderosos del país.

En ese año, precisamente, Rosas recibió a Lavalle, quien había ido a la Hacienda de Rosas con el fin de sellar un pacto que pacifique a la sociedad, que se encontraba en una constante guerra civil. Y en ese contexto tenso, se creó el dulce de leche. Esto ocurrió cuando una de las criadas de Rosas estaba preparando la denominada “lechada”, leche caliente y azúcar, que Rosas usaba para tomar mate.

Según la leyenda, Lavalle había llegado muy temprano al encuentro y Rosas no se encontraba en su estancia. Con la idea de descansar la fatiga que traía del viaje, se acostó nada menos que en la cama del propio dueño de la casa y se quedó dormido. Ignorando su presencia, la criada entró al dormitorio y se asustó por la presencia del militar rival de su patrón. Y salió corriendo a buscar a los guardias.

Fue ahí donde la leche y el azúcar siguieron mezclando y cocinándose en el fuego. Y cuando la criada regresó, la lechada ya no era tal. Había dejado de ser líquida para convertirse en una especie de jalea espesa y de color marrón.

Cuando regresó Rosas, además de empatizar con el cansancio de su enemigo Lavalle y dejarlo dormir, pidió la lechada para tomar mate y su criada no dejó de disculparse por la situación. Y estuvo punto de tirar esa pasta espesa amarronada, porque su preparación se había pasado de cocción. Sin embargo, antes de que vaciara el fuentón en la basura, Rosas quiso probar y quedó encantado con esa jalea muy dulce y sabrosa. Y al otro día le pidió a la criada que, en esa ocasión, le preparara de nuevo ese dulce de leche y azúcar.

Día Internacional del Dulce de Leche: cuántas variedades hay