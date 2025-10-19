Día Mundial del Cáncer de Mama: ¿es más peligroso después de los 70 años? Un tercio de los diagnósticos ocurre en esa franja etaria. La personalización de terapias y la intervención de equipos multidisciplinarios ayudan a equilibrar calidad de vida y eficacia oncológica, advierten los especialistas

En Argentina se diagnostican 22.000 nuevos casos de cáncer de mama por año y, de ellos, un tercio corresponde a personas mayores de 70 años. El envejecimiento poblacional y el aumento de la expectativa de vida se identifican como causas principales de este fenómeno.

Las comorbilidades pueden influir en la toma de decisiones sobre los tratamientos, por lo que la intervención del oncogeriatra es fundamental para definir la estrategia terapéutica adecuada. Los controles recomendados siguen siendo clave.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la Argentina y en todo el mundo. Los controles ginecológicos y la prevención son herramientas fundamentales para su detección temprana, que brinda la posibilidad de iniciar el tratamiento con altísimas probabilidades de cura.

Estos cuidados se deben respetar en todas las etapas de la vida y toman especial relevancia después de los 70 años, cuando se detecta uno de cada tres nuevos casos de esta patología oncológica, cuyo Día Mundial de Concientización se conmemora este domingo 19 de octubre.

Datos del Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional del Cáncer (INC) señalan que el cáncer de mama representa en el país el 16,2% de los casos nuevos. La mayoría se detecta en estadios iniciales, es decir, con tumores pequeños y sin afectación de ganglios axilares. La incidencia aumenta a partir de los 50 años, alcanzando su punto máximo entre los 70 y 74 años (292,3 casos cada 100.000 mujeres), luego disminuye hasta los 85 años, cuando el riesgo se asemeja al de mujeres de 45 años.

Un tercio de los diagnósticos

“El cáncer de mama en mujeres mayores de 70 años representa más de un tercio de los nuevos diagnósticos anuales. Esta tendencia responde al envejecimiento poblacional y al incremento en la expectativa de vida, lo que permite que más mujeres lleguen a desarrollar la enfermedad”, explicó la mastóloga Azul Perazzolo (MN 157.750), ginecóloga y mastóloga del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming (IAF).

La especialista sumó otro factor asociado a la edad: “Las mujeres más grandes acumulan una mayor exposición a estrógenos endógenos y exógenos, junto con una menor capacidad de reparación del ADN, lo que incrementa la posibilidad de mutaciones oncogénicas y la aparición de diversos tipos de cáncer, entre ellos el de mama”.

Los tumores de mama se clasifican en luminales (expresan receptores de estrógeno y progesterona), HER2 positivo (con expresión de la proteína HER-2), y triple negativos (sin expresión de estrógeno, progesterona ni HER-2).

“En personas mayores de 70 años, la probabilidad de diagnóstico de tumores luminales es mayor, lo que hace que el tratamiento hormonal sea especialmente relevante”, explicó la oncóloga Laura Lapuchesky (MN 166275), especialista en oncología clínica del Centro Mamario IAF.

¿Es más peligroso el cáncer de mama después de los 70 años?

Las cifras de cáncer de mama en la Argentina arrojan un dato positivo. La tasa de mortalidad tuvo un descenso del 1% anual en el periodo 2002-2022. Sin embargo, los números absolutos siguen siendo altos: cada año se registran 5.750 defunciones, con una tasa de mortalidad ajustada de 15,8 cada 100.000 mujeres.

El riesgo de morir por cáncer de mama aumenta conforme avanza la edad, alcanzando su valor máximo en mujeres mayores de 80 años.

“En sí el cáncer de mama no es más peligroso después de los 70 años, pero sí es un grupo etario que presenta mayor comorbilidades”, destacó la doctora Perazzolo.

“En IAF contamos con un oncogeriatra que nos ayuda a detectar la fragilidad oculta en estas pacientes. La evaluación gerontológica mide la edad funcional de la paciente que muchas veces no coincide con la edad cronológica. Nos referimos al funcionamiento real del organismo influenciado por el estilo de vida, factores ambientales y genéticos. Es importante realizar recomendaciones de tratamiento priorizando no empeorar la calidad de vida de las pacientes”, destaca la doctora Perazzolo.

En el Día Mundial del Cáncer de Mama, uno de los objetivos de la comunidad médica es difundir información de calidad que permita derribar los mitos.

En las pacientes mayores de 70 muchas veces se dice que los tumores “caminan más lento”, lo que genera una peligrosa tendencia a subestimar a la enfermedad en esta etapa de la vida.

“Los subtipos biológicos del cáncer de mama que se diagnostican con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada suelen ser de crecimiento más lento. No obstante, el diagnóstico precoz y el inicio oportuno del tratamiento continúan siendo fundamentales para alcanzar las tasas más altas de curación”, explicó la doctora Verónica Fabiano (MN 122874), ginecóloga y mastóloga del Instituto Alexander Fleming.

La experta plantea que muchas pacientes mayores presentan comorbilidades y están polimedicadas, lo que puede generar una mayor reticencia frente a la propuesta de tratamientos oncológicos. “En estos casos, resulta esencial una evaluación integral del equipo multidisciplinario, donde el rol del oncogeriatra adquiere especial relevancia”, precisó.

“El objetivo es evitar tanto el sobretratamiento —es decir, indicar terapias que podrían no aportar beneficios reales en relación con la expectativa y calidad de vida— como el subtratamiento, que implica omitir opciones terapéuticas útiles basándose únicamente en la edad cronológica. La clave está en ofrecer un abordaje personalizado, ético y equilibrado”, agregó la doctora Fabiano.

Los controles a cada edad y cómo son los tratamientos

La prevención y detección temprana del cáncer de mama depende de la edad y el momento de la vida de cada paciente. “En una mujer de 20 años, el cáncer es muy poco frecuente. Lo más importante en esta etapa es la consulta médica inmediata ante cualquier cambio sospechoso: un bulto, una secreción o alteraciones en la piel. Hoy ya no se recomienda el autoexamen mamario como práctica rutinaria, porque no ha demostrado reducir la mortalidad; sí, en cambio, estar atenta y no postergar la consulta”, explicó el doctor Daniel Mysler (MN 72638), jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del IAF.

El riesgo toma una curva ascendente a partir de los 40 años, cuando las principales sociedades médicas aconsejan realizar una mamografía todos los años.

“En las mujeres con mamas densas, puede complementarse con una ecografía para mejorar la sensibilidad del estudio. Y en quienes tienen un riesgo alto —como portadoras de mutaciones genéticas o antecedentes familiares relevantes—, puede sumarse la resonancia magnética. En los primeros años después de la menopausia, el control sigue siendo esencial”, detalló el experto.

El diagnóstico temprano es clave para el éxito del tratamiento

Las perspectivas de cura en las primeras etapas de desarrollo de los tumores son excelentes, con tasas de supervivencia a 5 años del 100% para el estadio 0; de 99% para el estadio I y 90 a 99% para el estadio II.

“El tratamiento de las pacientes con cáncer de mama está en permanente evolución en todas sus aristas: cirugía, radioterapia, quimioterapia, y terapias dirigidas y específicas a cada subtipo tumoral. En mujeres mayores de 70 años, es muy importante lograr estrategias poco invasivas, que contemplen las comorbilidades, sin dejar de asegurar el mismo resultado oncológico.

La tasa de mortalidad general

Por ejemplo, los esquemas de quimioterapia podrán adaptarse para que sean mejor tolerados, o las técnicas quirúrgicas podrán ser más conservadoras, sobre todo en relación a la extirpación de ganglios axilares. El desafío principal consiste en encontrar un adecuado equilibrio entre un buen resultado oncológico y un tratamiento poco invasivo que no interfiera con otras comorbilidades y preserve la calidad de vida de nuestras pacientes”, sostuvo la doctora Luciana Sabatini (MN 153025), mastóloga y ginecóloga del IAF.

“Aunque no hay una edad límite para el tratamiento oncológico, su indicación en las pacientes añosas disminuye notablemente, posiblemente por la preocupación ante la toxicidad asociada y las comorbilidades. Es por eso que la evaluación geriátrica individual y la atención de todas las comorbilidades de estas pacientes tiene un rol esencial. Actualmente se encuentran en validación herramientas sencillas que permiten estimar el riesgo de toxicidad grave por los tratamientos oncológicos en estas pacientes”, suma la doctora Lapuchesky.

Promover la detección temprana y sostener en el tiempo los controles necesarios para poder detectar cualquier cambio o lesión de interés que permita actuar a tiempo, es clave. Y para eso no hay edad: la prevención acompaña a cada mujer a lo largo de toda su vida.

“En la práctica clínica, muchas mujeres añosas quedan fuera de los programas de tamizaje por diversas razones: disminución del acceso a controles de salud, menor expectativa de vida, presencia de comorbilidades o percepción errónea de que ya no tienen riesgo. Esta falta de detección sistemática puede llevar al diagnóstico en estadios más avanzados. Hay que remarcar que el cáncer de mama detectado a tiempo es curable más allá de la edad de la paciente. Es fundamental personalizar las estrategias de tamizaje, considerando la expectativa de vida, el estado funcional y las preferencias de la paciente”, concluyó la doctora Perazzolo.