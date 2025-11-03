El sorprendente beneficio de hervir cáscaras de naranja con anís Estos ingredientes pueden darle un toque fresco a tus ambientes en solo minutos. ¿Cómo preparar esta mezcla?

Para mantener la casa fresca, mucha gente elige trucos caseros que pasan de generación en generación. Entre ellos, destaca uno que le da un toque distinto a tus ambientes: hervir cáscaras de naranja con anís.

Este procedimiento no solo es fácil y económico, sino que deja un aroma cálido en tu casa que dura horas.

Para hacerlo, solo necesitás cáscaras de naranja y un puñado de anís en grano.

Cómo aromatizar tu casa con esta mezcla, paso a paso

Cortá cáscaras de naranja en pedazos pequeños o medianos. Herví agua en una olla y agregá las cáscaras de naranja. Agregale los granos de anís a la mezcla en la olla. El vapor de la mezcla empezará a invadir tu casa con un perfume dulce y especiado.

Este método es ideal para eliminar olores fuertes después de cocinar, ventilar ambientes cerrados o simplemente para crear un clima acogedor en tu casa.

Por qué funciona este truco natural

La naranja aporta notas cítricas y frescas, mientras que el anís suma un toque cálido y relajante. Juntos, neutralizan los malos olores y dejan una fragancia que muchos asocian con la limpieza y el bienestar.

Además, es una forma de aprovechar las cáscaras que normalmente tirarías y darle un uso sustentable en tu día a día.

Si querés un perfume más intenso, podés sumar canela en rama, clavo de olor o unas gotas de esencia de vainilla. Dejá la olla destapada y, si es necesario, agregá más agua para que siga largando vapor.