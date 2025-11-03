Ni el inodoro ni la cocina: el electrodoméstico más sucio de la casa, según los expertos Los expertos advierten que la humedad, el uso de bajas temperaturas y la falta de desinfección periódica lo convierten en el electrodoméstico más contaminado del hogar.

Aunque solemos pensar que los lugares más sucios de la casa son el baño o la cocina, la ciencia acaba de revelar una verdad inesperada.

Se trata de el lavarropas. Ese electrodoméstico asociado a la limpieza es, paradójicamente, un foco de contaminación bacteriana que puede llegar a comprometer la salud si no se mantiene adecuadamente.

En apariencia, el lavarropas simboliza higiene. Sin embargo, investigaciones recientes advierten que puede convertirse en un reservorio de bacterias resistentes a los antibióticos.

Un estudio dirigido por la microbióloga Katie Laird, de la Universidad de Montfort (Reino Unido), analizó distintos modelos de lavarropas domésticos y descubrió que incluso tras ciclos completos de lavado —especialmente los rápidos o de baja temperatura— muchas prendas conservaban restos de microorganismos potencialmente patógenos.

El problema va más allá de la ropa: las gomas de la puerta y los compartimentos del jabón son lugares donde se forman biopelículas —colonias de bacterias unidas por una capa viscosa— que pueden sobrevivir durante semanas o incluso meses.

Un riesgo invisible para la salud pública

La resistencia bacteriana es una de las mayores amenazas para la salud mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este contexto, el hallazgo cobra relevancia: el lavarropas puede contribuir a la propagación de bacterias resistentes cuando no se alcanzan temperaturas adecuadas o se usan detergentes ineficaces.

El riesgo aumenta cuando se lavan uniformes sanitarios o ropa de hospitales en el hogar. Diversos estudios confirman que esta práctica facilita la transmisión de infecciones resistentes a antibióticos, especialmente en entornos donde hay contacto con pacientes o fluidos biológicos.

El motivo es simple: el interior del lavarropas ofrece humedad, temperatura estable y restos orgánicos, un entorno ideal para que las bacterias se adapten y sobrevivan.

Si estas bacterias se exponen de forma reiterada a condiciones subletales —como ciclos cortos o tibios— pueden desarrollar mecanismos de resistencia, dificultando su eliminación posterior.

Evidencias científicas que confirman el hallazgo

Un caso documentado en Alemania ilustra la magnitud del problema. En un hospital pediátrico, se detectó que la ropa de bebés recién nacidos estaba contaminada con bacterias resistentes a los antibióticos.

Tras una investigación, se descubrió que el origen no era el entorno hospitalario, sino un lavarropas doméstico utilizado para el lavado de las prendas. El patógeno se encontraba en el cajetín del detergente y en las gomas del tambor. Luego de reemplazar la máquina, no se registraron nuevos contagios.

Además, un estudio publicado en la revista PLOS ONE analizó seis modelos de lavarropas y determinó que, incluso a 60 °C, muchas no alcanzaban la desinfección completa. Los investigadores concluyeron que “lavar no equivale a esterilizar”, y que la carga microbiana residual puede permanecer alta aun después de un ciclo aparentemente efectivo.

Cómo reducir los microbios en el lavarropas

Los especialistas recomiendan una serie de medidas simples pero efectivas para prevenir que el lavarropas se convierta en el dispositivo con más microbios del hogar:

Usar programas de alta temperatura, preferiblemente superiores a los 60 °C, para eliminar bacterias y hongos.

Ejecutar ciclos de higiene o autolimpieza (90 °C) una vez al mes, sin ropa, para desinfectar el tambor y los conductos internos.

Aplicar productos desinfectantes específicos para lavarropas, que ayudan a eliminar biopelículas.

Secar las gomas y dejar la puerta abierta tras cada lavado para evitar la humedad constante.

Planchar la ropa después del lavado, ya que el calor del planchado destruye microorganismos residuales.

Mantener el aparato libre de sarro o cal para asegurar que las resistencias alcancen la temperatura adecuada.

En el caso de prendas sanitarias, se aconseja utilizar lavarropas industriales con control de temperatura y desinfección garantizada, ya que los modelos domésticos no siempre aseguran la eliminación completa de los patógenos.