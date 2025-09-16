Engañó a su novio, quiso ocultarlo pero TikTok sacó a la luz la infidelidad: el error que cometió Una joven expuso su desconsuelo.

La red social TikTok expuso un episodio íntimo que rápidamente se volvió viral. Una joven quedó en evidencia tras olvidar desactivar la ubicación de su celular, lo que permitió que su pareja descubriera una dura infidelidad. El momento quedó registrado en un video y ya acumula millones de reproducciones.

En las imágenes, compartidas por la cuenta @lamafiadataller, se ve a la protagonista -identificada como Anto- llorando desconsolada mientras sus amigas la rodean y consuelan. El motivo: no tuvo en cuenta que su pareja podía seguir cada uno de sus movimientos gracias a la función de localización del teléfono.

De acuerdo con lo que muestra el clip, el error fue suficiente para que su novio descubriera la traición. Incluso, en medio del llanto de la joven, una de sus amigas le reprochó directamente e hizo una pregunta que quizás la mayoría se hizo: “¿Por qué lloras si eres tú quien la cagó?”.

Tras un momento de angustia, la joven intentó tomarse la situación con humor y remató con una frase irónica: “Bueno, dame la chaqueta que me voy con el otro”. Esta última frase provocó reacciones de todo tipo en la red social, especialmente de enojo, asumiendo que “ella nunca sabrá lo que es el amor”.