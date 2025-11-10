GTA VI: todo lo que tenés que saber sobre el videojuego más esperado El tanque de RockStar Games se lanzará el año que viene. ¿Con qué soprenderá a los jugadores?

Lanzado en el 2013, Grand Theft Auto V es uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Por eso, no extraña que GTA VI genere tanta expectativa. La nueva versión ya fue presentada oficialmente, hay videos que anticipan la estética de la aventura y también promesas. Si bien el título fue inicialmente anunciado para el año en curso, diversos retrasos en el desarrollo exigen paciencia a los jugadores.

GTA VI: 5 preguntas y 5 respuestas sobre el esperado videojuego

Mientras tanto, ¿qué sabemos sobre Grand Theft Auto VI? ¿Con qué encantos sorprenderá el desarrollador de este tanque del entretenimiento digital, Rockstar Games?

¿Cómo será el sucesor de GTA V?

La que sigue es una de las descripciones oficiales que circulan: “Jason y Lucía siempre han sabido que lo tienen todo en contra. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a depender el uno del otro más que nunca si quieren salir con vida”.

De allí se desprenden algunas de las sorpresas y novedades en GTA VI. La primera: el juego tendrá una protagonista femenina, la mencionada Lucía. La segunda: la aventura transcurrirá en Vice City, una ciudad con numerosas referencia a Miami, y evidentes referencias a esa urbe playera del mapa estadounidense.

GTA VI: ¿qué más sabemos sobre Lucía, la protagonista femenina del juego?

Su nombre completo es Lucía Caminos. Esto nos hace suponer que ella es una chica de familia latinoamericana.

Ella es Lucía Caminos, estrella central en “GTA VI”.

El desarrollador del juego reveló algunos datos sobre la chica. Contaron que fue peleadora desde pequeño, que por defender a su familia terminó en prisión, y que, ya en libertad, está comprometida con conseguir una vida feliz en Vice City, tal como soñó su madre. Pero su encuentro con Jason cambiará algunos de esos planes.

¿En qué mejorará GTV VI en comparación con su antecesor?

Cuando el nuevo GTA aparezca en escena, Grand Theft Auto 5 habrá alcanzado un recorrido superior a los 13 años. Tanto tiempo de espera, en una franquicia tan popular, se traduce en exigencias. En esa línea, desde Rockstar dijeron que la próxima entrega continúa los “esfuerzos para superar los límites de lo que es posible en experiencias altamente inmersivas y basadas en historias”. Además, dijeron que ofrecerá un gran salto a nivel gráfico, que contará con colores vivos y nuevos detalles.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de GTA VI?

Las primeras promesas de Rockstar Games apuntaron al 2025. De haber sido así, el nuevo Grand Theft Auto ya estaría en manos de los jugadores. Sin embargo, el estudio de videojuegos debió aplazar la fecha, en más de una oportunidad.

A comienzos del año pasado, dijeron: “Nos gustaría que comprendan que necesitamos este tiempo adicional para ofrecerles la calidad que esperan y merecen”. En esa ocasión, prometieron que la entrega se lanzaría en mayo de 2026.

La semana pasada, los creadores del juego volvieron a anunciar un retraso. El nuevo compromiso, que tras varios retrasos no sabemos si se materializará, es que GTA VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026.

¿En qué soportes estará disponible el nuevo GTA?

En el primer despliegue, estará disponible en PS5, Xbox Series X y Series S. Por el momento, en el sitio oficial del juego no se menciona su llegada a PC.