Pocos lo saben: para qué se pone un clavo detrás de la puerta Conocé cómo hacer este ritual, sus beneficios y precauciones a tener en cuenta.

En el mundo de las creencias populares, poner un clavo detrás de la puerta es un ritual que pasó de generación en generación. Para algunos, sirve para ahuyentar las malas energías, además de proteger a la casa de la envidia o “mala onda”.

Según la tradición, el hierro es un metal que absorbe y bloquea las energías negativas. Por eso, muchas personas suelen poner un clavo, aunque en algunos casos, puede reemplazarse por una herradura o una llave vieja.

El objetivo es evitar que las malas vibras entren a casa y proteger a la familia o a quienes vivan allí. En algunos casos, se dice que el clavo debe estar oculto y que nadie debe tocarlo para que conserve su “poder”.

Qué tan efectivo es poner un clavo detrás de la puerta

Los especialistas en energías y bienestar suelen coincidir en que el efecto es más psicológico que real. La sensación de protección puede ayudar a quienes creen en el poder del clavo, aunque no hay pruebas de que funcione como barrera contra la mala suerte o las energías negativas.

De todas maneras, el ritual sigue presente en algunas casas de los argentinos y muchos lo consideran una forma de mantener vivas las tradiciones familiares.

Para “limpiar” la casa, también existen otros rituales además del clavo detrás de la puerta. Sahumerios, agua con sal, plantas como el romero o la ruda también tienen un alto poder energético y se cree que ahuyentan a las malas vibras.