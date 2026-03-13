Cómo limpiar la puerta de vidrio del horno: el truco definitivo para que quede como nueva

Cómo limpiar la puerta de cristal del horno para que quede como nueva, según expertos

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La puerta del horno es uno de los elementos del hogar que limpiamos con menos frecuencia. Ya sea por olvido o por pereza, este cristal termina acumulando grandes cantidades de suciedad que debemos eliminar para evitar las bacterias dañinas para la salud y el deterioro de los materiales.

Afortunadamente, existe un sencillo truco con el que te desharás para siempre de esos restos de comida que se quedan en el cristal del horno y que si no se limpian con frecuencia pueden quedar incrustados dificultando la tarea en futuras ocasiones.

1. Limpiar la puerta del horno Según los expertos, no se puede limpiar la puerta de vidrio de un horno de la misma manera que el resto del electrodoméstico ya que podría dañarlo. Afortunadamente, Sara San Angelo, experta en limpieza y fundadora del blog Confessions of a Cleaning Lady, ofrece algunas soluciones.

2. Bicarbonato y lavavajillas "Me gusta mezclar media taza de bicarbonato de sodio con agua para hacer una pasta; también le añado unas gotas de jabón lavavajillas", asegura San Angelo. "El bicarbonato de sodio es abrasivo y el lavavajillas elimina la grasa. Extiéndelo sobre el vidrio y déjalo actuar durante 15 minutos. Luego, frota con una esponja no abrasiva. Limpia con toallas de papel o un paño de microfibra".