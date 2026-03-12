Cómo limpiar el inodoro de manera efectiva: consejos prácticos

Limpiar el inodoro no es la tarea más agradable, pero contar con algunos consejos prácticos puede facilitar mucho esta labor. Carolyn Forté, directora ejecutiva del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, ofreció una guía completa sobre cómo limpiar un inodoro de manera efectiva, incluyendo recomendaciones de productos y métodos que realmente funcionan.

Errores comunes Uno de los errores más comunes que cometen las personas al limpiar el inodoro es hacerlo demasiado rápido. Según Forté, muchos de los productos diseñados para desinfectar superficies necesitan permanecer en ellas durante varios minutos para eliminar los gérmenes. Además, dejar actuar estos productos puede reducir la cantidad de frotado necesario para eliminar las manchas.

Antes de comenzar, es fundamental estar bien preparado. Forté sugiere mantener un conjunto separado de suministros de limpieza en el baño, que no se utilicen en otras superficies de la casa. Los elementos necesarios incluyen: un cepillo para inodoro, guantes de goma, una esponja para fregar, blanqueador Clorox, limpiador de inodoro, toallitas desinfectantes y un limpiador para baño.

Cómo limpiar correctamente el inodoro Para limpiar el inodoro correctamente, Forté recomienda comenzar por el interior de la taza. De esta manera, el limpiador puede actuar mientras se limpian las otras superficies del baño. Primero, se deben poner los guantes de goma y luego aplicar el limpiador en toda la parte interior del inodoro, comenzando por debajo del borde de la taza, utilizando un producto específico para limpiar y desinfectar, como el Clorox Toilet Bowl Cleaner with Bleach. A continuación, se debe usar el cepillo para inodoro y frotar las manchas y depósitos que se encuentren.