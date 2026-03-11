Un ranking mundial ubica a un destino argentino entre los 10 más hospitalarios

La hospitalidad es el arte de recibir. Consiste en crear un entorno que garantice la comodidad del visitante, apoyándose no solo en la infraestructura, sino en la calidez humana de quien brinda el servicio. En el turismo, este concepto es crucial y va más allá de la hotelería: abarca desde la planificación hasta el regreso a casa, incluyendo la atención en ls distintas instancias y servicios por los que pasa el turista.

Pablo Toviggino declara hoy ante la Justicia por la presunta retención indebida de aportes de la AFA

Cada interacción moldea la percepción final de un destino. Por eso, la hospitalidad es el motor que transforma un simple viaje en una experiencia memorable.

Con esto en mente, la plataforma de reservas Booking realizó un estudio en busca de los destinos más hospitalarios de la Argentina y el mundo , teniendo en cuenta, además, que el 45 % afirma que los lugares con gente amable son un gran atractivo a la hora de decidir dónde ir.

Tras el análisis de más de 370 millones de opiniones verificadas a nivel global, la 14.ª edición de los Traveller Review Awards premió a los mejores destinos tanto a nivel global, como local.

La sorpresa fue que un destino argentino , primero en el ranking local, quedó también dentro de los 10 destinos más hospitalarios del mundo: San Martín de los Andes.

san martin de los andes

En el sur de la provincia del Neuquén, este destino está a 1.575 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a orillas del lago Lácar. San Martín es, además, puerta de acceso del Corredor de los Lagos, al Parque Nacional Lanín y parte de la famosa Ruta de los Siete Lagos.

“Podría decirse que la hospitalidad es el arte de hacer sentir al otro como en casa, incluso estando lejos de ella, y ese es, en esencia, el espíritu de los Traveller Review Awards", dijo Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Agregó: "Estos premios reconocen el esfuerzo de una ciudad y de toda una comunidad, expresado a través de la atención que reciben los viajeros por parte de los prestadores turísticos, y que hacen de descubrir el mundo una experiencia maravillosa”.

Los 9 destinos destacados de Argentina

San Martín de los Andes (Neuquén) Chacras de Coria (Mendoza) Villa Yacanto (Córdoba) Godoy Cruz (Mendoza) Junín (Buenos Aires) Olavarría (Buenos Aires) Lago Puelo (Chubut) Mar de las Pampas (Buenos Aires) Cachi (Salta)

Los 10 destinos más hospitalarios del mundo

Montepulciano, Italia

Magong, Taiwan

San Martín de los Andes, Argentina

Harrogate, Reino Unido

Fredericksburg, Texas, Estados Unidos

Pirenópolis, Brasil

Swakopmund, Namibia

Takayama, Japón

Noosa Heads, Australia

Klaipda, Lituania

Cómo se elabora el ranking

La metodología de estos premios se basa en la proporción de propiedades premiadas dentro de cada ciudad.

No se trata simplemente de tener un hotel de lujo, sino de que la comunidad de prestadores en su conjunto -desde hoteles y casas de campo hasta alquileres temporarios y lugares únicos para hospedarse- mantenga altos niveles de satisfacción.