"Precios dinámicos", la polémica entre usuarios de Mercado Libre por montos distintos para un mismo producto

Una controversia por diferencias de precios en Mercado Libre tomó fuerza en los últimos días tras la viralización de mensajes en redes sociales y capturas de pantalla que exhiben valores distintos para el mismo producto según el usuario que consulta la publicación. El caso más difundido lo protagonizó Ariel Setton, economista especializado en medios de pago, quien expuso un ejemplo concreto en la plataforma X, donde mostró que dos personas obtenían un 20% de diferencia en el costo de una grifería para baño al ingresar desde cuentas separadas y en el mismo momento.

El fenómeno se instaló entre los temas más discutidos por la comunidad de compradores digitales. Usuarios comenzaron a comparar precios de artículos idénticos utilizando diferentes perfiles, dispositivos y ubicaciones, y en varios casos confirmaron que los importes ofrecidos no coincidían. Las capturas circularon rápidamente, acompañadas de preguntas sobre la transparencia en la fijación de valores y el posible uso de algoritmos personalizados por parte de la empresa.

Un tuit de Setton se convirtió en uno de los ejes de la discusión. En su publicación, consultó desde cuándo Mercado Libre implementaba “precios dinámicos” y planteó la duda sobre si la diferencia entre usuarios la generaba la propia empresa o el vendedor. También invitó a otros a revisar cuál era el valor que les ofrecía la plataforma en el mismo enlace, lo que derivó en una catarata de respuestas de usuarios con capturas que mostraban valores disímiles.

Los reportes en redes apuntaron a la existencia de algoritmos que calculan cuánto estaría dispuesto a pagar cada usuario, considerando variables como historial de compras, frecuencia de uso, ubicación y suscripciones a servicios premium como Meli+. Algunos análisis advirtieron que esta práctica, más allá de la lógica de oferta y demanda, podría afectar a consumidores con mayor poder adquisitivo o a quienes muestran urgencia por ciertos artículos.

Entre las hipótesis más extendidas figuran la segmentación basada en el comportamiento de navegación y la utilización de pruebas piloto con grupos de control, dos herramientas habituales en el comercio electrónico moderno. Estas técnicas permiten a las plataformas optimizar precios y maximizar ventas, aunque su implementación puede resultar poco transparente para el consumidor común. En el caso de Mercado Libre, el debate giró en torno a la posibilidad de que la empresa muestre diferentes importes para un mismo producto en función del perfil que accede, algo que la compañía niega.

La respuesta de Mercado Libre

Fuentes de Mercado Libre negaron de manera enfática que la plataforma otorgue precios personalizados según el usuario. Según explicaron, es falso que la compañía muestre valores distintos para cada comprador y descartaron la existencia de un sistema generalizado que ajuste precios de acuerdo al perfil individual.

Sin embargo, y de acuerdo con la empresa, lo que sí ocurre es la realización de testeos con grupos de control, en los que se muestran importes diferentes a grupos muy reducidos y durante períodos limitados. Estos grupos se seleccionan de manera aleatoria con el objetivo de identificar el valor más eficiente para maximizar ventas, y la selección aleatoria resulta indispensable para medir el desempeño real de cada precio.

“En algunos casos realizamos pruebas de promociones en determinados productos para evaluar su efectividad. En estas pruebas, la promoción se muestra a la mayoría de los usuarios mientras que un pequeño porcentaje queda fuera, lo que permite comparar resultados y entender mejor el impacto de la promoción”, dijeron fuentes de la empresa.

En este sentido, desde Mercado Libre aclararon que dos usuarios en igualdad de condiciones pueden ver importes distintos para el mismo artículo en el mismo momento, pero esto se limita exclusivamente a los testeos de precios que la plataforma realiza como parte de sus experimentos comerciales. La empresa insistió en que no existe una política de diferenciación de valores personalizada para cada usuario y que los testeos no representan una práctica extendida, sino una herramienta acotada en el tiempo y la cantidad de usuarios involucrados.

Adicionalmente, Mercado Libre cuenta con un mecanismo denominado popularmente como precios dinámicos o “ajuste automático de precios”, que funciona con la autorización de los vendedores. Este sistema permite ajustar los valores de los productos dentro de un rango previamente definido, con el objetivo de maximizar las ventas en función de la demanda y otros factores de mercado.