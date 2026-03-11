Córdoba: identifican restos de 12 personas hallados en excavaciones en La Perla

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba informó que se logró la identificación científica de restos óseos hallados durante excavaciones realizadas en 2025 en el predio militar de La Perla, en el marco de investigaciones vinculadas a delitos de la última dictadura.

La información fue difundida a través de un comunicado oficial firmado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja , titular del tribunal, con intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género a cargo de Juan Miguel Ceballos .

Según el documento, el resultado surge de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba .

Los estudios se llevaron adelante sobre restos encontrados durante excavaciones efectuadas en 2025 en el sector denominado "Loma del Torito", ubicado dentro de la Guarnición Militar de La Calera , donde funcionó el excentro clandestino de detención La Perla .

Desde el tribunal señalaron que se brindarán mayores precisiones en una próxima comunicación oficial, una vez que finalicen los procedimientos técnicos y se completen las notificaciones correspondientes.

El hallazgo y posterior análisis de los restos forma parte de las investigaciones judiciales destinadas a esclarecer crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

El predio de La Perla, ubicado sobre la ruta que conecta la ciudad de Córdoba con Carlos Paz, fue uno de los principales centros clandestinos de detención del país. Comenzó a funcionar con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta fines de 1978. Se estima que en ese período permanecieron en cautiverio entre 2200 y 2500 personas. La gran mayoría continúan desaparecidas.

Además, fue el centro clandestino más importante de la Zona 3, una de las cinco zonas militares en las que se había dividido el país. Estaba bajo la responsabilidad del III (Tercer) Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez. Abarcaba toda la parte norte del país.