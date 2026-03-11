11 de marzo de 2026 - 09:48

Cómo limpiar la grasa del horno eléctrico: un truco sencillo y efectivo

Uno de los aparatos de la cocina más utilizados y más difíciles de limpiar.

Cómo limpiar el horno eléctrico

Foto:

En los últimos años muchas familias adquirieron el horno eléctrico para utilizar como alternativa para cocinar. Es práctico, rápido y fácil de usar. La desventaja que tiene es que muchas veces es difícil limpiarlo y quedan muchos restos de ingredientes.

En este contexto, el influencer argentino especializado en limpieza y decoración, Gastón Williams publicó un video en TikTok explicando un truco para limpiar la grasa de todos los hornos eléctricos.

Con más de 2,2 millones de seguidores, Williams compartió un método sencillo para eliminar la grasa y la suciedad acumulada, utilizando un único ingrediente común que la mayoría tiene en casa.

El truco definitivo para limpiar el horno eléctrico

Paso a paso

    • Primero y principal, hay que desenchufar el electrodoméstico por cuestiones de seguridad.
    • Si tiene velas, hay que cubrirlas con papel aluminio para protegerla del agua y de los productos que usaremos.
    • Luego, se debe rociar la parte de adentro con un desengrasante o, si se prefiere, se puede preparar una mezcla casera con: 40% de agua, 60% de vinagre de alcohol y 5 gotas de detergente.
    • Después, dejarlo actuar por unos minutos, sacar el aluminio y prender el horno por 20 minutos.
    • Por último, pasar un trapo húmedo para eliminar la suciedad.

Qué ingredientes hay que usar para limpiar el hornito eléctrico

Ahora bien, otro truco que ya se viralizó en redes se basa en combinar bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol y limón. El primero, exfolia la grasa; el siguiente, la desinfecta y el último, elimina los olores.

Para hacer el truco, se debe formar la pasta y esparcirla por todo el horno. Posteriormente, mantenerla reposando por una hora para que haga efecto, y finalmente hay que frotar con una virulana o esponja para remover la suciedad

