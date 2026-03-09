Según el horóscopo, estos tres signos del zodiaco reciben buena suerte y chances para reconfigurar su camino en esta próxima semana.

Los 3 signos del zodíaco que tendrán mucha suerte en la semana del 9 al 15 de marzo

Del 9 al 15 de marzo de 2026 llega una semana marcada por movimientos planetarios que abren puertas: el asteroide Vesta entra en Piscis el 9 y Ceres ingresa en Tauro el 15, mientras que Júpiter pone fin a su retrogradación en Cáncer el 10. No se trata de forzar nada; es tiempo de permitir la buena suerte.

Horóscopo: Qué indican los movimientos en Vesta y Ceres Vesta y Ceres contagian una energía más suave para conectar con lo esencial: te invitan a bajarte del ruido, meditar y escuchar qué pide el alma. Con Júpiter directo se abre una etapa de crecimiento que viene después de una revisión interna, no una promesa automática, sino una oportunidad para tomar decisiones alineadas con tus deseos.

Para aprovechar esta ventana astrológica, buscá rituales simples: ordenar tu espacio, escribir intenciones claras y reservar momentos de silencio. Poné límites donde sea necesario y aceptá ayuda concreta. No prometas respuestas instantáneas; las señales suelen venir en pequeñas corridas y encuentros. Actuar con coherencia es clave para transformar intención en resultado.

Zodiaco: cuáles son los tres signos con buena suerte Cáncer Esta semana pide que te comprometas con lo que soñás: Vesta en Piscis activa comienzos favorables y recompensa el esfuerzo sostenido. No te dejes apagar por la opinión ajena: tu misión es personal. Meditar y reflexionar te ayudará a definir qué querés atraer. Abrite a la posibilidad de recibir buena suerte y afecto.

Escorpio El 10 de marzo Júpiter deja su retrogradación en Cáncer y eso te trae claridad: sabés mejor qué necesitás y dónde no querés conformarte. Ahora que el planeta de la expansión vuelve a avanzar, aparecen oportunidades para manifestar y actuar. Aprovechá esta racha para decir sí a propuestas que toquen el corazón.