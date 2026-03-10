10 de marzo de 2026 - 12:28

Estos son los nombres antiguos que vuelven a estar de moda en 2026

La tendencia de los nombres antiguos crece entre padres que buscan tradición, sonoridad y vínculo familiar.

Por Redacción Diario de Cuyo

En 2026 se nota un giro en las cunas: los nombres antiguos dejaron de ser exclusivos de los abuelos y ya figuran en las primeras listas de recién nacidos. Padres jóvenes buscan etiquetas con historia, poco estridentes y reconocibles. La tendencia mezcla nostalgia, estética y sentido cultural; vuelve lo cálido y lo familiar al repertorio de nombres.

Detrás del regreso hay motivos repetidos: muchos padres prefieren un nombre distinto pero no extravagante, que suene sólido y perdurable. Además influye el interés por raíces locales tras años de etiquetas muy internacionales. Foros y redes amplifican las búsquedas y los registros civiles muestran el cambio: la elección suele priorizar significado, sonoridad y un vínculo con la familia.

Nombres de niña que vuelven

Entre las que más aparecen está Amalia, de timbre suave y raíces germánicas, apreciada por su mezcla de dulzura y carácter. Antonia vuelve por su presencia imponente y elegante. Dolores sorprende por su carga simbólica y profundidad; padres que buscan un nombre con identidad lo eligen por su sonoridad y significado emocional.

También aparece Josefina, ligado a la idea de abundancia y crecimiento; es largo pero con encanto clásico. Helena remite a luz y belleza, por eso muchos la consideran serena y refinada. María, siempre vigente, recupera protagonismo por su arraigo cultural. Matilde aporta un equilibrio entre delicadeza y fortaleza que convence a parejas jóvenes.

Nombres de varón en alza

Entre los nombres antiguos, resurgen Antonio, figura tradicional que evoca carácter; Benjamín, con su sentido afectivo de ‘hijo querido’, se coloca entre los favoritos. Felipe regresa con aire señorial, mientras Hugo conserva su aura de nombre breve e inteligente. Joaquín y Lorenzo aportan un punto clásico y elegante que atrae por su sonoridad.

Pedro aparece otra vez por su fuerza directa y su origen pétreo; también asoman nombres como Ramón, Ernesto, Manuel, Ricardo y Leandro, todos con tono familiar. Los registros muestran subidas moderadas y las redes replican ejemplos de abuelos con nombres así. Para muchas familias, lo familiar es ahora un plus: un sello identitario que eligen con cuidado.

Si están por elegir nombre, conviene probar cómo suena con el apellido y pensar en apodos posibles. Los nombres antiguos suelen envejecer bien y muchas veces cuentan historias familiares que los padres valoran.

No es moda pasajera para todos: para quienes buscan continuidad cultural, estas elecciones recuperan peso y sentido en la identidad de la nueva generación.

