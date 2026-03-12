Cómo limpiar la freidora de aire: un truco, con apenas dos ingredientes

El ingeniero químico Diego Fernández compartió un procedimiento para limpiar la freidora de aire utilizando percarbonato de sodio y agua caliente.

El método propone aprovechar una reacción química que desprende la grasa acumulada en la canasta y la rejilla del electrodoméstico, reduciendo el esfuerzo de limpieza y evitando el uso de elementos abrasivos.

La acumulación de aceite y restos de alimentos quemados en las freidoras de aire puede dificultar su limpieza . En una demostración difundida en redes sociales , Fernández explicó un procedimiento que utiliza un agente oxidante y agua caliente para remover estos residuos.

“ Limpiar la olla freidora cuando está así, llena de grasa, es lo más fácil del mundo”, afirmó el especialista al presentar el método.

Según indicó, el primer paso consiste en colocar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en la canasta de la Airfryer, manteniendo la rejilla interna en su lugar para que la mezcla actúe sobre todas las piezas.

Luego se vierte agua casi en ebullición sobre el polvo. El contacto entre el agua caliente y el compuesto químico genera una efervescencia que ayuda a desprender las partículas de grasa adheridas a las superficies metálicas.

¿Por qué el percarbonato es más eficaz que el bicarbonato?

Fernández aclaró que el percarbonato de sodio no es lo mismo que el bicarbonato de sodio. “Percarbonato no es bicarbonato”, advirtió, al explicar que ambos compuestos tienen propiedades distintas en procesos de limpieza.

De acuerdo con el ingeniero químico, el percarbonato libera oxígeno activo cuando entra en contacto con agua caliente. Esta reacción rompe las cadenas de grasa y facilita su desprendimiento de las superficies plásticas y metálicas del electrodoméstico.

El especialista recomendó dejar reposar la mezcla durante unos 15 minutos para que la emulsión de la suciedad sea completa. Durante ese tiempo, el agua suele volverse turbia debido a la suspensión de partículas de grasa y residuos de alimentos.

El paso final para completar la limpieza

Mientras la mezcla actúa en la canasta, Fernández sugiere limpiar la parte exterior de la freidora con un paño y un desengrasante de cocina comercial para eliminar salpicaduras de aceite y polvo acumulado en la carcasa.

Tras el tiempo de reposo, el líquido se descarta en el fregadero y las piezas se enjuagan. “El percarbonato de sodio corta y emulsiona la grasa”, explicó el especialista al mostrar la rejilla libre de residuos. Además de remover la suciedad, el compuesto también contribuye a eliminar olores persistentes a fritura.