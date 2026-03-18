Cómo limpiar el microondas: el truco para sacar los restos de comida que es furor en TikTok

La limpieza del microondas puede ser una tarea tediosa, especialmente cuando la grasa y los residuos de alimentos se acumulan. Sin embargo, gracias al aporte de las redes sociales y en particular de TikTok , se puede acceder a trucos prácticos que facilitan esta tarea del hogar.

La limpieza del microondas es fundamental para no contaminar los alimentos Foto: iStock

Uno de ellos, compartido por la usuaria @alacocinaconjacobina, captó la atención de millones de personas al ofrecer una forma rápida y efectiva de dejar el microondas como nuevo.

Este truco se hizo viral debido a su sencillez y eficacia. La usuaria en cuestión, conocida por estas labores, reveló que el único elemento necesario para limpiar el interior del microondas es elvinagre de alcohol, un producto económico y fácil de conseguir. Además, se requieren un paño desinfectado y un recipiente mediano.

El paso a paso de este truco es el siguiente :

Prepará el paño : asegúrate de que esté completamente limpio y desinfectado.

: asegúrate de que esté completamente limpio y desinfectado. Colocá el vinagre : verter un poco de vinagre de alcohol en un recipiente apto para microondas.

: verter un poco de vinagre de alcohol en un recipiente apto para microondas. Calentá el vinagre : colocá el recipiente dentro del microondas y actívalo por 2 minutos. El calor generará vapor que suavizará la suciedad acumulada.

: colocá el recipiente dentro del microondas y actívalo por 2 minutos. El calor generará vapor que suavizará la suciedad acumulada. Limpiá con el paño: retirá el recipiente y utiliza el paño para limpiar las paredes y la base del microondas.

¿Por qué funciona este truco?

El vinagre de alcohol es conocido por sus propiedades desengrasantes y desinfectantes. Cuando se calienta, libera vapor que ayuda a aflojar la grasa y los residuos de alimentos incrustados en las superficies del microondas.

Esto no solo facilita la limpieza, sino que también elimina malos olores, dejando el electrodoméstico impecable y libre de bacterias.

¿Qué opinan los usuarios sobre este método?

El truco recibió miles de comentarios positivos en TikTok. Muchos usuarios destacan su practicidad y efectividad, mientras que otros agradecen la simplicidad de los materiales necesarios. Incluso quienes han probado métodos alternativos afirman que este es uno de los más rápidos y efectivos.

¿Por qué deberías probar este truco?

Si buscás una forma fácil, económica y eficiente de limpiar tu microondas, este truco es ideal para vos. No necesitás productos químicos agresivos ni largas horas de esfuerzo. Con solo unos minutos, el vinagre de alcohol y un paño, tu microondas estará reluciente y listo para usar.