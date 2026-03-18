Cómo limpiar el microondas: el truco para sacar los restos de comida que es furor en TikTok

La limpieza del microondas puede ser una tarea tediosa, especialmente cuando la grasa y los residuos de alimentos se acumulan. Sin embargo, gracias al aporte de las redes sociales y en particular de TikTok, se puede acceder a trucos prácticos que facilitan esta tarea del hogar.
La limpieza del microondas es fundamental para no contaminar los alimentos Foto: iStock
Uno de ellos, compartido por la usuaria @alacocinaconjacobina, captó la atención de millones de personas al ofrecer una forma rápida y efectiva de dejar el microondas como nuevo.
¿En qué consiste el truco viral para limpiar el microondas?
Este truco se hizo viral debido a su sencillez y eficacia. La usuaria en cuestión, conocida por estas labores, reveló que el único elemento necesario para limpiar el interior del microondas es elvinagre de alcohol, un producto económico y fácil de conseguir. Además, se requieren un paño desinfectado y un recipiente mediano.
El paso a paso de este truco es el siguiente:
- Prepará el paño: asegúrate de que esté completamente limpio y desinfectado.
- Colocá el vinagre: verter un poco de vinagre de alcohol en un recipiente apto para microondas.
- Calentá el vinagre: colocá el recipiente dentro del microondas y actívalo por 2 minutos. El calor generará vapor que suavizará la suciedad acumulada.
- Limpiá con el paño: retirá el recipiente y utiliza el paño para limpiar las paredes y la base del microondas.
¿Por qué funciona este truco?
El vinagre de alcohol es conocido por sus propiedades desengrasantes y desinfectantes. Cuando se calienta, libera vapor que ayuda a aflojar la grasa y los residuos de alimentos incrustados en las superficies del microondas.
Esto no solo facilita la limpieza, sino que también elimina malos olores, dejando el electrodoméstico impecable y libre de bacterias.
¿Qué opinan los usuarios sobre este método?
El truco recibió miles de comentarios positivos en TikTok. Muchos usuarios destacan su practicidad y efectividad, mientras que otros agradecen la simplicidad de los materiales necesarios. Incluso quienes han probado métodos alternativos afirman que este es uno de los más rápidos y efectivos.
¿Por qué deberías probar este truco?
Si buscás una forma fácil, económica y eficiente de limpiar tu microondas, este truco es ideal para vos. No necesitás productos químicos agresivos ni largas horas de esfuerzo. Con solo unos minutos, el vinagre de alcohol y un paño, tu microondas estará reluciente y listo para usar.