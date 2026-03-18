    • 18 de marzo de 2026 - 13:35

    Cómo limpiar el microondas: el truco para sacar los restos de comida que es furor en TikTok

    Una usuaria reveló qué productos son indispensables para limpiar este electrodoméstico

    Cómo limpiar el microondas: el truco para sacar los restos de comida

    Cómo limpiar el microondas: el truco para sacar los restos de comida

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    La limpieza del microondas puede ser una tarea tediosa, especialmente cuando la grasa y los residuos de alimentos se acumulan. Sin embargo, gracias al aporte de las redes sociales y en particular de TikTok, se puede acceder a trucos prácticos que facilitan esta tarea del hogar.

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    La limpieza del microondas es fundamental para no contaminar los alimentos Foto: iStock

    Uno de ellos, compartido por la usuaria @alacocinaconjacobina, captó la atención de millones de personas al ofrecer una forma rápida y efectiva de dejar el microondas como nuevo.

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    @alacocinaconjacobina Mis hijos, hoy les voy a enseñar algo muy importante en la cocina ✨ Así es como se debe lavar correctamente el microondas y por qué es fundamental mantenerlo siempre bien limpio. Un microondas limpio evita malos olores, contaminación de alimentos y hace que todo lo que prepares sea más seguro para tu familia Con pasos sencillos y hábitos diarios, tu cocina se mantiene ordenada, higiénica y lista para cocinar. Recuerden que la limpieza también es parte de una buena cocina ️✨ Síganme para más consejos prácticos del hogar. #alacocinaconjacobina #cocina #TipDeCocina #tipdelimpieza #Microondas #tiktokfood #fypシ゚viral ♬ sonido original - Maestra Jacobina

    ¿En qué consiste el truco viral para limpiar el microondas?

    Este truco se hizo viral debido a su sencillez y eficacia. La usuaria en cuestión, conocida por estas labores, reveló que el único elemento necesario para limpiar el interior del microondas es elvinagre de alcohol, un producto económico y fácil de conseguir. Además, se requieren un paño desinfectado y un recipiente mediano.

    El paso a paso de este truco es el siguiente:

    • Prepará el paño: asegúrate de que esté completamente limpio y desinfectado.
    • Colocá el vinagre: verter un poco de vinagre de alcohol en un recipiente apto para microondas.
    • Calentá el vinagre: colocá el recipiente dentro del microondas y actívalo por 2 minutos. El calor generará vapor que suavizará la suciedad acumulada.
    • Limpiá con el paño: retirá el recipiente y utiliza el paño para limpiar las paredes y la base del microondas.

    ¿Por qué funciona este truco?

    El vinagre de alcohol es conocido por sus propiedades desengrasantes y desinfectantes. Cuando se calienta, libera vapor que ayuda a aflojar la grasa y los residuos de alimentos incrustados en las superficies del microondas.

    Esto no solo facilita la limpieza, sino que también elimina malos olores, dejando el electrodoméstico impecable y libre de bacterias.

    ¿Qué opinan los usuarios sobre este método?

    El truco recibió miles de comentarios positivos en TikTok. Muchos usuarios destacan su practicidad y efectividad, mientras que otros agradecen la simplicidad de los materiales necesarios. Incluso quienes han probado métodos alternativos afirman que este es uno de los más rápidos y efectivos.

    ¿Por qué deberías probar este truco?

    Si buscás una forma fácil, económica y eficiente de limpiar tu microondas, este truco es ideal para vos. No necesitás productos químicos agresivos ni largas horas de esfuerzo. Con solo unos minutos, el vinagre de alcohol y un paño, tu microondas estará reluciente y listo para usar.

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