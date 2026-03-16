Precaución: el electrodoméstico que todos olvidan desenchufar en otoño y es un riesgo de incendio

Aliados para calentar ambientes pequeños sin necesidad de usar sistemas centrales, pocos saben que es una trampa peligrosa si no se usa con precaución.

Falta poco para que el otoño se haga sentir con sus primeros fríos y para intentar calefaccionarse se utilizan métodos rápidos, pero que pueden ser peligrosos. Una de ellas son los calefactores eléctricos portátiles, aliados para calentar ambientes pequeños sin necesidad de usar sistemas centrales. Pero pocos saben que es una trampa peligrosa si no se usa con precaución.

¿Cuál es el “enemigo silencioso” que pone en riesgo tu casa este otoño? Según especialistas seguridad eléctrica, los caloventores, estufas eléctricas y calefactores portátiles son los electrodomésticos que más incendios provocan en los meses fríos. Este tipo de aparatos concentra el mayor número de incidentes domésticos por mal uso.

790c56a2-4007-4356-b164-0a025b586270 Por qué este aparato puede generar cortocircuitos si no se desconecta a tiempo Los calefactores eléctricos funcionan a través de resistencias que generan altas temperaturas en pocos minutos. Su uso es tentador: solo se enchufan, se encienden y el calor llega rápido. Pero este mismo sistema, si se utiliza mal, puede ser letal.

Entre los principales errores que provocan incendios se encuentran:

Colocar el calefactor cerca de cortinas, mantas o muebles inflamables.

Dejarlos encendidos mientras se duerme o se sale de casa.

Conectarlos a alargadores o zapatillas, que no soportan el alto consumo de energía.

Ubicarlos sobre superficies inestables o cerca de zonas húmedas, como baños o cocinas.

Usar aparatos en mal estado, con cables pelados o enchufes flojos. Consejos de seguridad eléctrica para la transición del verano al otoño Según el Texas Department of Insurance (TDI), hay que tomar las siguientes medidas de seguridad: