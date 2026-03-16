¡No tires las cáscaras de huevo! El truco perfecto para limpiar las ollas y que queden impecables

El gran problema de muchas personas es la limpieza de las ollas . Luego de unos cuantos usos, suelen ensuciarse tanto que ya no hay manera de limpiarlas . Sin embargo, se conoció una forma que involucra cascaritas de huevo y que deja a las cacerolas como nuevas, sin gastar una fortuna.

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Un gran referente en la cocina es el cocinero y usuario de Tik Tok @lasrecetasdesimon. Fiel a su estilo, compartió un hack para limpiar las ollas con cascaritas de huevoque es muy sencillo y no implica gastar un dineral.

Para este solo se necesita la cacerola sucia, cascaras que hayan sobrado de huevos, una esponja y detergente.

El paso a paso es muy simple:

Cómo limpiar las ollas con cascaritas de huevo para que queden como nuevas sin gastar una fortuna

Puede ser que haya que estar un rato refregando y limpiando, sin embargo, el resultado no tiene precio.

Otros dos usos de las cascaritas de huevo que son super útiles en la cocina

El tiktoker no se quiso quedar corto y explicó otros dos usos de las cáscaras de huevo que son mega útiles: