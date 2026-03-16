¡No tires las cáscaras de huevo! El truco perfecto para limpiar las ollas y que queden impecables

El gran problema de muchas personas es la limpieza de las ollas. Luego de unos cuantos usos, suelen ensuciarse tanto que ya no hay manera de limpiarlas. Sin embargo, se conoció una forma que involucra cascaritas de huevo y que deja a las cacerolas como nuevas, sin gastar una fortuna.
Un gran referente en la cocina es el cocinero y usuario de Tik Tok @lasrecetasdesimon. Fiel a su estilo, compartió un hack para limpiar las ollas con cascaritas de huevoque es muy sencillo y no implica gastar un dineral.
Para este solo se necesita la cacerola sucia, cascaras que hayan sobrado de huevos, una esponja y detergente.
El paso a paso es muy simple:
- Lo más importante es desinfectar bien las cáscaras. Para esto, ponerlas todas dentro de una olla con agua fría. Luego, ponerlas al calor y una vez que hierven, retirarlas.
- Cuando están bien secas, agregar a una procesadora hasta que quede un polvito de cáscaras de huevo.
- Finalmente, con ese resultado, agregar un poco de este polvo, detergente y con una esponja refregar bien toda la superficie.
Cómo limpiar las ollas con cascaritas de huevo para que queden como nuevas sin gastar una fortuna
Puede ser que haya que estar un rato refregando y limpiando, sin embargo, el resultado no tiene precio.
Otros dos usos de las cascaritas de huevo que son super útiles en la cocina
El tiktoker no se quiso quedar corto y explicó otros dos usos de las cáscaras de huevo que son mega útiles:
- Luego de hervir las cáscaras de huevo, retirarlas del agua. Esta, va a quedar llena de calcio y es ideal para echarle a las plantas y brindarles nutrientes.
- También son muy buenas para afilar las cuchillas de la trituradora. Es por eso que se recomienda ponerlas dentro de la procesadora para mantenerlas bien afiladas y poder cortar todos los ingredientes necesarios para las recetas.