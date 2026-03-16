Cómo limpiar ollas quemadas: el truco infalible

Una de las tareas que más cuesta en la cocina.

Compartir







A medida del uso constante, el calor o la grasa, las ollas y sartenes presentan un deterioro evidente. Pero con ingredientes comunes en el hogar es posible eliminar el óxido y la suciedad.

Al mantener limpios sus utensilios de cocina no solo ayuda a mejorar su aspecto, sino que alarga su vida útil y evita que los alimentos se contaminen o se dañen.

¿Cómo limpiar las sartenes y ollas quemadas? La mezcla de bicarbonato con agua es el mejor aliado para este tipo de problema, para esto debe: