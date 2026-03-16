    • 16 de marzo de 2026 - 12:50

    Cómo limpiar ollas quemadas: el truco infalible

    Una de las tareas que más cuesta en la cocina.

    Cómo limpiar las ollas

    Cómo limpiar las ollas

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    A medida del uso constante, el calor o la grasa, las ollas y sartenes presentan un deterioro evidente. Pero con ingredientes comunes en el hogar es posible eliminar el óxido y la suciedad.

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    Al mantener limpios sus utensilios de cocina no solo ayuda a mejorar su aspecto, sino que alarga su vida útil y evita que los alimentos se contaminen o se dañen.

    ¿Cómo limpiar las sartenes y ollas quemadas?

    La mezcla de bicarbonato con agua es el mejor aliado para este tipo de problema, para esto debe:

    • Llenar el sartén con agua caliente.
    • Añada dos cucharadas de bicarbonato y deje hervir por dos minutos.
    • Retire del fuego y frote con una esponja suave. Continuar leyendo
    • Así recuperara el brillo y sin dañar la superficie.
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