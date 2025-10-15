Hogar y mascotas: las plantas ideales para casas con gatos Conocé de qué especies se trata. No ponen en riesgo a tu mascota y pueden mejorar su bienestar.

Así como hay plantas que pueden ser peligrosas, también hay las que son ideales para tener en casa, sobre todo si también conviven gatos. Se trata de tipo seguras para los felinos y, en algunos casos, también pueden brindarles beneficios.

Se trata de la hierba gatera, el bambú, el helecho, las cintas y algunas plantas aromáticas.

1. Hierba gatera

La hierba gatera, también conocida como catnip, es famosa por el efecto que genera en los gatos. Contiene nepetalactona, un compuesto que activa el sistema nervioso central de los felinos.

La hierba gatera es una planta que los gatos aman.

Esta planta no es adictiva ni les hace daño. Al contrario, sino que muchos felinos disfrutan restregándose, saltando, maullando o masticando sus hojas. Es una opción ideal para estimularlos y relajarlos.

2. Bambú

El bambú es otra planta que podés tener sin miedo. No solo es segura, sino que puede aportar fibra y ayudar a la digestión de tu gato. Además, mejora la piel, el pelo y contribuye a la salud ósea de tu mascota.

El bambú es seguro para los gatos.

3. Helecho

Los helechos son perfectos para quienes buscan una planta de hojas largas y tupidas. A los gatos les encanta tocarlas y jugar con ellas. Además, no contienen sustancias tóxicas, así que si tu gato mastica alguna hoja, no hay ningún peligro.

El helecho es una planta ideal para tener en casa si hay gatos.

4. Cintas o malamadre

La cinta (también conocida como malamadre) es muy popular en la decoración de los hogares. Es segura para los gatos y, además, ayuda a eliminar contaminantes como el monóxido de carbono y el xileno, mejorando la calidad del aire en tu casa.

Las cintas es una planta ideal para tener en el interior de casa.

5. Plantas aromáticas

La mayoría de las plantas aromáticas como la albahaca, el romero y la menta son seguras para los gatos. De todos modos, siempre conviene chequear cada especie antes de llevarla a casa.

