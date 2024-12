Las 8 señales que indican que encontraste a la pareja ideal Los expertos en relaciones explicaron cómo identificar al compañero perfecto. Hay señales sutiles pero claras que indican un amor sólido y duradero.

La búsqueda de la pareja ideal es uno de los desafíos más universales y, a menudo, más difíciles de abordar. Desde la adolescencia hasta la madurez, todos buscamos a alguien con quien compartir nuestras vidas, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Sin embargo, ¿cómo saber si estamos con la persona correcta? ¿Qué señales indican que hemos encontrado a esa persona con la que realmente podemos pasar el resto de nuestras vidas?

Aunque puede ser difícil de articular, hay señales sutiles pero claras que indican una relación sólida y duradera. Estos signos no siempre son obvios, pero los expertos en relaciones están de acuerdo en que, cuando se presentan, son indicativos de que estás con tu “persona para siempre”.

Las 8 señales que indican que encontraste a la pareja ideal, según expertos

1. Independencia dentro de la relación: tiempo y espacio para crecer como individuos

Una de las señales más importantes de una relación sana es que, aunque disfruten pasar tiempo juntos, ambos se sienten cómodos con la idea de que cada uno tiene una vida fuera de la relación. Esto incluye hobbies, amigos y actividades personales.

La terapeuta y matchmaker Alyssa Park, de Three Day Rule Matchmaking, resalta que una relación sólida es aquella en la que ambos se sienten seguros el uno con el otro y apoyan sus pasiones e intereses fuera de la pareja. “El mejor tipo de relación es aquella en la que ambos crecen como individuos y luego traen ese crecimiento de vuelta a la relación”, explicó en una entrevista con HuffPost. Este espacio de crecimiento mutuo ayuda a que cada persona se desarrolle personalmente, lo que en última instancia fortalece la relación.

2. Interés genuino por las opiniones del otro

La comunicación efectiva es esencial para cualquier relación duradera. La psicoterapeuta Tina Tessina, coautora de How To Be A Couple And Still Be Free (Cómo ser pareja y seguir siendo libre), mencionó al mismo medio que una señal clara de que estás con la persona correcta es cuando ambos se interesan genuinamente por las opiniones del otro, incluso en temas triviales.

Este tipo de intercambio de ideas demuestra una comunicación abierta y sincera, fundamental para que la relación se mantenga saludable. “Alguien que pide y escucha tus opiniones, y que además recuerda lo que has dicho para construir sobre ello más tarde, es alguien con quien puedes comunicarte de manera efectiva”, afirma Tessina. Este nivel de empatía y atención mutua refuerza la conexión emocional entre las parejas.

3. Sentimiento de familiaridad instantáneo

Aunque la noción de “almas gemelas” puede parecer algo romántica o incluso cursi, muchas personas afirman haber experimentado una sensación de familiaridad inmediata cuando conocen a su pareja. Segúnla psicóloga y autora Carmen Harra, este fenómeno se puede describir como un sentido de conexión profunda desde el primer encuentro. “Puedes sentir que su toque, su olor, su manera de hablar, te resulta familiar. Es como si ese momento ya hubiera sucedido antes, en algún otro lugar o tiempo”, comenta Harra en su libro The Karma Queens’ Guide to Relationships (Guía de relaciones de las reinas del karma). Esta sensación de comodidad inmediata puede ser una señal de que has encontrado a alguien con quien realmente tienes una afinidad profunda.

4. Comodidad en la vulnerabilidad

La vulnerabilidad es una de las claves para una conexión emocional profunda. La terapeuta Laura Heck, coanfitriona del podcast Marriage Therapy Radio, subrayó que una pareja que valora la vulnerabilidad puede manejar las emociones más sensibles con cuidado y empatía.

Según reveló a Huffpost Heck, cuando eres capaz de compartir tus inseguridades o heridas del pasado sin temor a que te juzguen o utilicen en tu contra, es una clara señal de que estás con alguien que te respeta profundamente. “Cuando encuentras a alguien que no solo escucha tu vulnerabilidad, sino que también la cuida y la usa para fortalecer la relación, sabes que esa persona es la correcta”, dijo.

5. Disfrutar de la compañía en la calma

Otra señal reveladora es que, aunque al principio las citas pueden estar llenas de emoción y actividades excitantes, con el tiempo descubres que puedes disfrutar de la simple compañía del otro, incluso en momentos aparentemente aburridos. Alyssa Park, mencionada anteriormente, destacó que una verdadera prueba de compatibilidad es cuando ambos disfrutan hacer actividades cotidianas, como ir al supermercado o hacer tareas domésticas, sin que sea necesario añadir drama o novedad. “La química de una relación no solo se prueba en los momentos emocionantes, sino en los más simples”, aseguró.

6. Manejo de conflictos de manera saludable

Las relaciones duraderas no son aquellas que están libres de conflictos, sino las que saben manejar los desacuerdos de manera constructiva. Según Alyssa Park, lo que marca la diferencia entre una relación exitosa y una fallida es cómo se manejan las peleas.

En una pareja sólida, ambos se enfrentan a los conflictos sin culparse mutuamente, sino que buscan resolver las diferencias de manera abierta y madura. Esta habilidad para discutir sin derrapar en acusaciones es esencial para el éxito a largo plazo. Tessina también refuerza esta idea, señalando que la clave está en abordar los desacuerdos con respeto y disposición para encontrar soluciones.

7. Afecto genuino sin buscar sexo

El afecto en una relación no debe estar condicionado a la intimidad sexual. Como señala Tessina, una señal de madurez emocional en una relación es cuando ambos se sienten cómodos expresando cariño sin que esté siempre asociado con el deseo sexual. “Una pareja que puede abrazarse, decir palabras cariñosas o simplemente estar cerca el uno del otro sin que siempre haya una expectativa de sexo, está demostrando madurez emocional”, dijo a Huffpost. Este tipo de afecto genuino fortalece la relación más allá del sexo, promoviendo una conexión emocional profunda y continua.

8. La relación se siente “fácil”

Finalmente, muchos expertos coinciden en que las mejores relaciones no son necesariamente las más intensas o dramáticas, sino aquellas que, aunque tienen sus altibajos, son en su mayoría fáciles y naturales. Heck afirma que cuando una pareja describe su relación como “fácil”, es una señal de que encontraron un compañero con quien pueden construir una vida juntos sin constantes luchas o dramas.

“Las relaciones tóxicas pueden ser emocionantes y difíciles de dejar, pero una verdadera relación es aquella en la que la amistad crece lentamente hacia un amor profundo y significativo”, comentó la experta. Esta idea de una relación tranquila y sin tensiones excesivas a menudo es malinterpretada como falta de pasión, pero los expertos insisten en que la verdadera “calidez” de una relación duradera se encuentra en la amistad y el respeto mutuo, no en el drama.